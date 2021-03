Quali sono i 5 più grandi successi di Mahmood? Parliamo di un artista versatile che non possiamo assolutamente circoscrivere ai soli ambienti del rap e dell’r’n’b. Alessandro Mahmoud – questo il suo nome di battesimo – vince nel flow, nel canto e nella scelta dei generi. È capace, e lo ha dimostrato, di muoversi tra una cover di The Sound Of Silence di Simon & Garfunkel agli appelli disperati di Soldi, ma anche di farsi valere come autore come nel caso di Andromeda di Elodie.

Uramaki (2018)

Uramaki entra di diritto tra i più grandi successi di Mahmood. Il brano è il primo estratto dall’unico EP in studio Gioventù Bruciata (2018) ed è il vincitore del concorso web Italian Music Festival.

Gioventu' Bruciata Audio CD – Audiobook

03/01/2019 (Publication Date) - Universal Music (Publisher)

Soldi (2019)

Con Soldi Mahmood ottiene il successo meritato. Il brano arriva primo al Festival di Sanremo 2019 e per Alessandro si apre una carriera piena di soddisfazioni che lo fa accreditare nella rosa degli artisti più importanti e influenti degli ultimi anni. Tra ballata e hip hop, la canzone racconta il difficile rapporto con il padre. Per l’occasione Mahmood pubblica un’edizione aggiornata di Gioventù Bruciata nel 2019.

Rapide (2020)

Con tutta la sensibilità che è propria di un artista Rapide racconta un amore alla deriva e lo fa su una base r’n’b audace. Molto intenso anche lo stile con cui Mahmood descrive il pianto in un brano che possiamo considerare una delle sue migliori performance vocali.

Dorado (2020)

Ogni artista di successo vanta collaborazioni eccellenti. In Dorado Mahmood si unisce a Sfera Ebbasta e Feid e accompagna l’estate di un’Italia già nella morsa vorace del Covid-19 che, tuttavia, non ferma la sua incontenibile creatività.

Inuyasha (2021)

Inuyasha non può mancare tra i più grandi successi di Mahmood: il singolo inaugura il nuovo percorso dell’artista milanese e anticipa il nuovo album di inediti.