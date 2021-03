Possibile guadagnare con Instagram? Di certo i più noti influencer, quelli più seguiti sulla piattaforma social, sanno come monetizzare sfruttando il loro profilo tramite specifici accordi commerciali con i brand che andranno a sponsorizzare più o meno spudoratamente. Eppure, la piattaforma starebbe lavorando a qualcosa di più sistemico, pensato anche per chi non è famoso come una Chiara Ferragni o giù di lì. In pratica si tratterebbe di un vero e proprio programma di affiliazione ufficiale, anche se non è noto ancora quanto remunerativo.

Da qualche tempo lo sviluppatore Android Alessandro Paluzzi ha condiviso una serie di screenshot che mostrano, appunto, anche la funzionalità relativa al programma di affiliazione. La pubblicazioni di specifici contenuti (di certo sponsorizzati e dunque di carattere commerciale) dovrebbe far trasformare i click su link tracciati ma soprattutto le vendite di determinati prodotti in somme da riscattare.

Per quadagnare con Instagram dovrebbe essere messa a punto una nuova impostazione Affiliato all’interno della sezione dell’applicazione social. Naturalmente sarà fondamentale l’iscrizione ad un programma con specifici termini e condizioni. Restano tutte da conoscere le eventuali percentuali di guadagno per gli interessati sulla sponsorizzazione di determinati prodotti piuttosto che altri. Magari il sistema potrebbe funzionare con campagne a tempo mirate ma non si esclude che il funzionamento possa essere simile al programma di affiliazione più noto al mondo come quello di Amazon.

Ma proprio tutti potranno guadagnare con Instagram a seguito del lancio del programma di affiliazione ufficiale più che probabile? Almeno in una fase iniziale è da escludere che tutti gli iscritti al social possano iscriversi per cominciare a monetizzare con i propri contenuti. Piuttosto, fin da subito, potrebbe essere effettuata una scrematura dei profili più seguiti, più attivi in termini di contenuti pubblicati e di conseguenza anche destinatari di un maggior numero di interazioni. Nel corso di questo 2021, molto probabilmente, il progetto dovrebbe prendere piede.