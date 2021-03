Non a tutti è piaciuta l’esibizione di Fulminacci che ha cantato Jovanotti con Lundini e Roy Paci al Festival di Sanremo 2021. Al diretto interessato, però, l’esibizione è piaciuto molto e ci ha tenuto ad esternarlo su Twitter.

Si è sentito chiamato in causa ieri sera, Jovanotti, presente al Festival attraverso gli omaggi di due degli artisti in gara. Sia Fulminacci che Random hanno scelto infatti di omaggiarlo proponendo a Sanremo due delle sue canzoni più apprezzate e più cantante, nel corso della serata dedicata alla canzone d’autore.

Mentre Fulminacci ha scelto Penso Positivo, Random ha cantato Ragazzo Fortunato. Le esibizioni hanno raggiunto l’orecchio di Lorenzo Jovanotti che ha dimostrato di apprezzarle condividendone i video sui social.

Ma una su tutte ha fatto chiacchierare: quella di Fulminacci che ha cantato Jovanotti con Lundini e Roy Paci. Sul web ha diviso al punto che lo stesso Jovanotti si è trovato ad intervenire in tempo reale su Twitter dimostrando apprezzamento per quella performance sicuramente particolare e inaspettata ma pur sempre degna di attenzione.

L’indie Fulminacci ha cantato Jovanotti con l’accompagnamento del trombettista Roy Paci e delle parole di Valerio Lundini che per l’occasione ha anche duettato nel canto. La classifica dell’orchestra di Sanremo 2021 mette Fulminacci alla posizione numero 15 alla fine della serata e gli orchestrali assegnano solo un 25esimo posto in classifica a Random ma le due esibizioni hanno raggiunto l’orecchio di colui che ha portato al successo i due pezzi negli scorsi anni e per entrambi gli artisti in gara non può che essere un motivo di orgoglio.

“Sono stati fantastici” ha commentato Lorenzo Jovanotti via Twitter per placare le polemiche e i commenti negativi che si stavano susseguendo sui social.