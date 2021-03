C’è nuova disponibilità PS5 da Trony in questo venerdì 5 marzo, in particolare sul sito online della catena di elettronica. La console più che mai richiesta sul mercato torna acquistabile, di certo con un numero di scorte davvero limitato e non corrispondenti alla richiesta dei tanti gamers italiani.

Come segnalato a partire da poco dopo le 10 di questa mattina sul canale Telegram di PlayStion Italia, il prodotto tanto abito è tornato ad essere acquistabile. Le anomalie si sono di certo manifestate a causa del numero cospicuo di accessi alla piattaforma e-commerce. In effetti, immediatamente, il sito della catena abbia mostrato più di qualche problema nella connessione alla pagina indicata come quella del prodotto. Insomma, si presume che davvero in pochi siano riusciti ad approfittare della disponibilità PS5 odierna: a meno che, di certo, nuove scorte non siano messe a disposizione dei potenziali acquirenti nel corso della giornata odierna o magari anche nel weekend.

La disponibilità PS5 sul sito Trony online fa riferimento a questa pagina prodotto. Se, al momento del collegamento all’indirizzo indicato, la pagina dovesse risultare rimossa o comunque non disponibile, non ci sono dubbi che le non molte scorte in vendita siano state immediatamente piazzate per i pochi fortunati giocatori che sono riusciti a concludere l’operazione di acquisto.

Ore 10:38 – Come indicato nello screenshot al termine di questo articolo, la disponibilità PS5 odierna è terminata in poco tempo. La scheda prodotto dovrebbe essere stata rimossa quasi subito, proprio a causa del termine delle scorte pronte alla vendita. Non è ancora chiaro se la catena di elettronica ritornerà a riattivare la scheda prodotto nelle prossime ore, ma al momento non si nutrono particolari speranze in merito. Non è la prima volta che anche altre catene di elettronica, per non parlare di Amazon, mettono a disposizione solo per pochi minuti qualche esemplare ma quest’ultimo va letteralmente a ruba. Seguono poi di solito lunghi periodi in cui la console non è più venduta.