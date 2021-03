La diretta Sanremo su RaiPlay è servita anche per la quarta serata di questa settantunesima edizione del 2021, in questo venerdì 5 marzo. L’appuntamento è solenne anche per decretare chi sarà il vincitore della categoria dei Giovani tra i 4 finalisti già scelti nel corso della prima e seconda puntata della kermesse. Attraverso la nota app di streaming ufficiale della Rai sarà poi possibile anche visualizzare la replica dell’intera serata o anche solo di specifici momenti, a propria scelta.

L’orario di inizio della diretta della quarta serata di Sanremo su RaiPlay sarà quello solito delle prime serate. A partire dalle 20:40, minuto più o minuto meno, Amadeus si collegherà dal teatro Ariston per continuare la gara canora dopo la speciale puntata di ieri dedicata a cover e duetti con grandi successi della musica italiana. Come al solito, è improbabile che lo spettacolo finisca prima delle 2 di notte, considerando che, oltre i Giovani, dovranno esibirsi tutti e 26 i Big in gara.

Per vedere la diretta Sanremo su RaiPlay basterà à collegarsi a questa pagina per lo streaming ufficiale da web, ancora una volta. Se non si avrà a disposizione un computer con schermo più grande, la migliore soluzione possibile prevede l’utilizzo dell’app ufficiale RaiPlay per smartphone e tablet, da scaricare via Play Store per i device Android e via App Store di Apple per iPhone e iPad.

Oltre alla diretta Sanremo su RaiPlay di questa serata, va sottolineato come con lo stesso strumento via web e via app sia possibile anche guardare la replica dell’evento, a partire da notte fonda o comunque nel corso della giornata di domani. Proprio via app bisognerà andare nella Guida TV e selezionare l’orario della kermesse, al contrario da browser bisognerà seguire questa specifica pagina. Non mancherà all’appello neanche un’esibizione per la gioia di chi segue tutta la manifestazione dedicata alla canzone italiana.

