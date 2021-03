Al via la prevendita dei biglietti per i Maneskin a Roma e Milano nel 2021. I primi due palasport sono alle porte per il gruppo in gara nella categoria dei Campioni al 71° Festival di Sanremo con il brano Zitti E Buoni.

A poche ore dalla quarta serata del Festival, la band annuncia due concerti nei palazzetti dello sport della penisola in programma nel mese di dicembre.

Il gruppo annuncia oggi le prime date del tour in due fra i più importanti palazzetti italiani: i Maneskin saranno a Roma e a Milano nel 2021. Le date sono quelle di martedì 14 dicembre al Palazzo dello Sport di Roma e di stato 18 dicembre al Mediolanum forum di Assago. Per loro si tratta dei primi due concerti della carriera nei palasport.

La band presenterà l’album di inediti Teatro D’Ira Vol.1, in uscita il 19 marzo e da oggi disponibile in presave e preorder negli store digitali che contiene il singolo sanremese Zitti E Buoni.

Damiano, Victoria, Thomas e Ethan hanno portato il loro animo rock al Festival di Sanremo di Amadeus. Si preparano all’esibizione della semifinale, serata nella quale a votare sarà la sala stampa costituita dai giornalisti accreditati al Festival numero 71.

Zitti E Buoni è un pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia di spaccare il mondo con la musica, una sfida contro i pregiudizi, che il gruppo reduce da X Factor e da un tour sold out porta sul palco del Teatro Ariston.

Informazioni sulla prevendita dei biglietti saranno disponibili al più presto in questo articolo.

I concerti dei Maneskin nel 2021

Martedì 14 dicembre 2021

Roma @ Palazzo dello Sport

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00



Sabato 18 dicembre 2021

Assago (MI) @ Mediolanum Forum

Orari:

Apertura porte – 19:00

Show – 21:00