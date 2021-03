Venerdì 5 marzo è la serata in cui troviamo Beatrice Venezi a Sanremo 2021. Questa volta la giovane direttrice d’orchestra non si muoverà tra spartiti e strumenti: Beatrice Venezi è stata chiamata da Amadeus per far parte della rosa delle co-conduttrici del Festival per la quarta serata della kermesse al fianco di Fiorello e Barbara Palombelli.

Nata a Lucca nel 1990 si è già fatta onore nei teatri più importanti del mondo, dalla Spagna al Giappone fino agli Stati Uniti. Nel 2017 Corriere Della Sera l’ha inserita nella lunga lista delle 50 donne più creative dell’anno.

Beatrice Venezi è immersa nella musica dall’età di 7 anni ed è diplomata in pianoforte e direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Versatile e abile ricercatrice, ama coniugare la musica classica all’elettronica, generi per i quali non ha mai nascosto una certa passione. Con questo sincretismo di generi riesce ad avvicinare i giovani alla musica classica, una scelta che rende un mondo apparentemente irraggiungibile ben più accessibile a tutti.

Nel 2018 registra il primo successo pubblico al Lucca Summer Festival nel corso della celebrazione del 160° compleanno di Giacomo Puccini, suo illustre concittadino. Da quel momento diventa direttore principale della Scarlatti di Napoli e dell’orchestra di Milano Classica. La presenza di Beatrice Venezi a Sanremo 2021 non è una pura casualità: giurata nell’ultima edizione di AmaSanremo è pronta a calcare il palco dell’Ariston nella sera in cui viene decretato il vincitore della categoria Nuove Proposte.

Beatrice Venezi si ritrova nell’insolito ruolo di “madrina dei giovani”, come lei stessa si è definita nel corso della conferenza stampa, e considera la sua partecipazione al Festival un’occasione per ricordare che i ragazzi non sono il futuro del Paese ma sono il presente, e per questo ringrazia la direzione artistica per la grande attenzione rivolta proprio al mondo dei giovani.

La co-conduzione di Beatrice Venezi a Sanremo 2021 è un momento di forte professionalità e un’occasione per mostrare un altro aspetto della sua carriera.

