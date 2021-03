Michele Morrone lascia Toy Boy 2 poco prima di iniziare le riprese: a sorpresa il modello e attore italiano, che avrebbe dovuto essere uno degli interpreti della seconda stagione della serie Netflix, ha dato forfait.

Le ragioni non sono note: Michele Morrone lascia Toy Boy 2 “per motivi personali“, fa sapere la produzione della serie. Un addio che ha costretto gli sceneggiatori a modificare la trama dei nuovi episodi: il suo personaggio è stato prontamente sostituito con un altro, interpretato dalla new entry Álex González.

Il rimpasto del cast è stato velocissimo: se Michele Morrone lascia Toy Boy 2 per ragioni ignote, Álex González trova grazie a questo forfait l’ennesima opportunità di una carriera in ascesa. Già volto noto della tv generalista spagnola, ha recitato nella fiction Il Principe e nel crime drama Vivere Senza Permesso, disponibile su Netflix. Inoltre è nel cast di 3 Cammini, serie spagnola di Amazon Prime Video che ha già debuttato nel catalogo della piattaforma in Spagna all’inizio del 2021.

Michele Morrone lascia Toy Boy 2 poche settimane dopo l’annuncio del suo ingresso nel cast della serie da parte della casa di produzione Atresmedia: insieme al suo nome era stato fatto anche quello di Federica Sabatini (la Nadia di Suburra – La Serie), che invece resta confermato.

Michele Morrone lascia Toy Boy 2 imponendo agli autori di cancellare il personaggio che avrebbe dovuto impersonare, quello del capo di una discoteca di lusso già apparsa nella prima stagione, durante le indagini sull’omicidio dell’uomo d’affari Philip Norman per il quale il protagonista Hugo aveva ingiustamente scontato una pena in carcere. Il club in questione avrebbe dovuto essere gestito dai fratelli italiani El Turco e Rania, ma la sceneggiatura sarà adattata introducendo il personaggio di Álex González come proprietario di questo locale per VIP di Marbella.

Michele Morrone lascia Toy Boy 2 alla vigilia del primo ciak: le riprese dovrebbero iniziare a Malaga nei prossimi giorni. La nuova stagione di questa serie ambientata nel mondo della notte tra omicidi e strippers dovrebbe uscire su Netflix in tutto il mondo all’inizio del 2022, dopo che Atresmedia lancerà in anteprima gli episodi in esclusiva in Spagna su Atresplayer Premium, la sua piattaforma streaming.