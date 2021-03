Ci accingiamo verso la terza serata del Festival di Sanremo 2021, in programma per il 4 marzo a partire dalle ore 20.40. Seguire la diretta streaming è cosa molto semplice: partiamo col dire che in TV è possibile guardare la 71esima edizione della manifestazione canora per eccellenza su Rai 1 (in HD al canale 501 del digitale terrestre). Le modalità per gustarsi questa terza serata del Festival di Sanremo 2021: la diretta streaming passa per RaiPlay, raggiungibile via PC sul sito ufficiale, ma fruibile anche via smartphone tramite l’app dedicata (scaricabile da App Store e Google Play Store, rispettivamente per iPhone e dispositivi Android). In alternativa, sarà possibile seguire Sanremo 2021 anche via radio, sulle frequenze di Rai RadioDue.

Siete curiosi di vedere la terza serata del Festival di Sanremo 2021 oggi 4 marzo, ma magari vi siete persi una delle prime due serata? Le repliche sono sempre disponibili su RaiPlay, previa registrazione gratuita alla piattaforma (da poter effettuare anche tramite i social cui siete già registrati, e quindi con le vostre credenziali Facebook o Twitter), oppure attraverso gli account Google, Apple e Huawei. La seconda serata del Festival di Sanremo 2021 è stata seguita da 7.586.000 spettatori (il 42.1% di share), numeri più che accettabili, a dimostrazione di quanto gli italiani siano legati alla manifestazione.

La terza serata del Festival di Sanremo 2021, che adesso sapete come seguire in tutte le modalità disponibili (TV, PC, tablet e smartphone), vedrà ospiti il solite Achille Lauro, oltre che a Zlatan Ibrahimovic (impegnato ieri sera con il Milan per il turno infrasettimanale di Serie A contro l’Udinese, partita terminata sull’1-1 al triplice fischio), che duetterà con Sinisa Mihajlovic, e agli amatissimi Negramaro. Voi avete già una canzone preferita quest’anno? Quale pensate possa diventare un successo pluripremiato? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.

