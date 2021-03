Le telefonate e le videochiamate su WhatsApp Web sono disponibili per la stragrande maggioranza degli utenti da qualche ora. Dopo un lunghissimo periodo delle funzioni in beta ma comunque attive, siamo giunti al relativo rilascio finale che non dovrebbe riservare bug o errori di nessun tipo.

Chi utilizza costantemente WhatsApp Web da computer (magari anche per motivi lavorativi) aveva notato da molto tempo che nella barra in alto della schermata del servizio, accanto al simbolo della lente di ingrandimento, c’erano appunto anche le icone della cornetta e della videocamera per effettuare telefonate e videochiamate. I simboli, tuttavia, erano contrassegnati dall’etichetta “beta”, sintomo evidente che le due feature erano in sperimentazione. Le cose sono cambiate proprio nelle ultime ore e la nomenclatura di test è scomparsa un po’ per tutti.

L’account Twitter ufficiale di WhatsApp ha annunciato proprio in questa giornata del 4 marzo il rilascio definitivo della versione finale delle funzioni di telefonate e videochiamate su WhatsApp Web. Posizionandoci in una chat e selezionando una delle due icone già menzionate sarà semplicissimo far partire appunto le sessioni desiderate a piacimento. Il procedimento è identico sia nel caso si utilizzi l’app dedicata al servizio di messaggistica per PC e Mac, sia che si effettui l’accesso semplicemente da browser.

Tutte le telefonate e le videochiamate su WhatsApp Web, esattamente come quelle effettuate da smartphone Android o iPhone sono della crittografia end-to-end. Il team del servizio di messaggistica ci tiene dunque a precisare che i contenuti delle diverse chiamate sono al sicuro da qualsiasi orecchio o occhio indiscreto, anche quello della stessa WhatsApp. Un chiarimento più che doveroso, a seguito delle accese polemica sui nuovi termini di servizio previsti con il primo aggiornamento 2021. Nessuno spierà le conversazioni insomma, per carpire preferenze e segreti (magari) anche per campagne pubblicitarie mirate o per altri scopi commerciali.