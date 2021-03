Summertime 2 su Netflix è in arrivo. La piattaforma ha svelato la data d’uscita della nuova stagione tramite un teaser trailer.

La serie teen, ispirata al romanzo di Federico Moccia, Tre metri sopra al cielo, è stata accolta in maniera positiva lo scorso anno, convincendo la piattaforma a conferma un secondo ciclo di episodi. Ambientata sulla riviera romagnola, la storia segue le vicende estive di un gruppo di ragazzi tra amori, amicizie, scoperte e molto altro.

La prima stagione si era conclusa con Summer che aveva convinto Ale a partire per la Spagna per raggiungere il suo sogno: correre con un nuovo team. Nonostante lui si sia mostrato indeciso, la ragazza ha insistito affinché andasse. La lontananza rafforzerà il loro amore oppure li allontanerà?

Nel teaser trailer di Summertime 2 su Netflix, Ale e Summer si ritrovano, ma pare non stiano più insieme. Il ragazzo infatti si mostra felice insieme a un’altra, e anche lei è in compagnia di qualcun altro. Eppure, a giudicare dallo sguardo che si lanciano nel finale del filmato, c’è ancora qualcosa tra loro.

Nel cast principale ritroveremo Ludovico Tersigni (Skam Italia) nei panni di Alessandro, Coco Rebecca Edogamhe è Summer, Andrea Lattanzi è Dario, Amanda Campana è Sofia, Giovanni Maini interpreta Edoardo. Oltre loro, anche Alicia Ann Edogamhe nel ruolo della sorellina di Coco, e la cantautrice Thony nella parte della madre delle due ragazze.

La serie tv racconta una moderna storia d’amore, ambientata durante l’estate, sulla costa adriatica. Ale e Summer sono due ragazzi che provengono da mondi molto diversi ma tra loro c’è un’innegabile attrazione. Lui è un ex campione di moto, ribelle e deciso a riprendere in mano le redini della sua vita. Lei è una ragazza che rifiuta di omologarsi alla massa e sogna di volare lontano ma sa di essere il collante della sua famiglia. Il loro amore sboccia in piena estate e cresce sotto il caldo solo dell’estate.

Come la prima stagione, anche la seconda di Summertime continuerà a raccontare la Generazione Z, attraverso la musica, la voglia di libertà e i legami con gli adulti.

Ecco il teaser trailer:

Summertime 2 su Netflix sarà disponibile a giugno. La data d’uscita ufficiale non è stata ancora annunciata.