A una settimana dal ritorno in tv con la première di metà stagione, ABC ha svelato la trama di Grey’s Anatomy 17×08, dal titolo It’s All Too Much.

Si tratta del secondo episodi della seconda parte di stagione, al via anche in Italia da aprile su Fox: Grey’s Anatomy 17×08 è l’ennesimo crossover del medical drama con il suo spin-off sui pompieri di Seattle, Station 19, giunto alla quarta stagione. Nel comunicato sulla sinossi dell’ottavo episodio della diciassettesima stagione di Grey’s Anatomy, infatti, figurano come guest star i volti di Station 19 Jason George (Ben Warren), Stefania Spampinato (Carina DeLuca) e Danielle Savre (Maya Bishop).

Nella trama di Grey’s Anatomy 17×08 non è fatta menzione della situazione di Meredith Grey (Ellen Pompeo), che era finita in terapia intensiva nel finale di metà stagione, ma la situazione dell’ospedale è ancora allo stremo nel bel mezzo della pandemia da Covid-19.

Ecco la sinossi e le prime foto promozionali di Grey’s Anatomy 17×08, It’s All Too Much.

Mentre i traumi e la pressione aumentano, i medici di Gray Sloan cercano di trovare una strada da percorrere e Richard mette in dubbio la sua fede. Nel frattempo, Maggie concede a Winston le autorizzazioni dell’ospedale per lavorare insieme alla cura di un paziente a disagio. Jo, Link e Jackson giocano a un gioco alcolico non convenzionale.













Grey’s Anatomy 17×08 andrà in onda su ABC il 18 marzo. La serie torna in onda negli Stati Uniti l’11 marzo con l’episodio 17×07. La programmazione italiana della seconda parte di stagione non è stata ancora ufficializzata ma dovrebbe partire da aprile su Fox (canale 112 di Sky).