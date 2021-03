Ci sono quasi 15 new entry che dobbiamo prendere in esame oggi 4 marzo a proposito di AppGallery, per tutti coloro che si ritrovano con un device Huawei focalizzato su questo mondo. Dopo le notizie che vi abbiamo fornito di recente sotto questo punto di vista, soprattutto in ottica app di operatori mobili, bisogna prendere in esame le aggiunte ufficializzate per il pubblico italiano. Alcune novità, infatti, potrebbero fare la differenza per chi da tempo aspettava riscontri in questo senso.

Tutte le aggiunte per Huawei con AppGallery dal 4 marzo

Provando ad analizzare la situazione più da vicino, possiamo individuare almeno 14 applicazioni che hanno fatto il loro ingresso in AppGallery. Stando alle segnalazioni delle ultime ore, possiamo concentrarci ad esempio su Sella Invest, vale a dire il servizio fornito ufficialmente da Banca Sella, senza dimenticare Nexi Mobile POS realizzata da Nexi Pay. A queste poi, si aggiungono altri nomi eccellenti come, Buddybank, CartaLIS, Coffee cApp, uTorrent, uTorrent Pro, BitTorrent e BitTorrent Pro. Insomma, un bel contributo per chi ha necessità di scaricare file di grosse dimensioni.

Attenzione, però, perché il ventaglio di novità per Huawei e AppGallery non si arresta qui. Da questo giovedì, infatti, all’interno dello store del colosso asiatico dovremmo trovare anche nomi come MEGA, Asphalt 8, Vodafone Station, Skip Scooters (di Helbiz) ed Enjoy. In questo caso, è opportuno ricordarlo, stiamo parlando della tanto diffusa applicazione di Eni. Ricordate che potete fare un controllo in tempo reale sul market anche attraverso l’apposito link messo a disposizione del pubblico.

Insomma, oggi 4 marzo abbiamo finalmente buone notizie per tutti coloro che erano ansiosi di mettere le mani su nuove applicazioni provenienti da AppGallery, dando un contributo apprezzabile agli utenti in possesso di un dispositivo Huawei. Che ne pensate delle recenti aggiunte trapelate stamane?