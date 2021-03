Occorre prendere in esame in queste ore alcune indiscrezioni particolarmente interessanti, a proposito del tanto atteso Huawei P50. Il top di gamma del produttore cinese, infatti, quest’anno arriverà sul mercato in grande ritardo rispetto agli standard aziendali, come del resto si era percepito già un paio di settimane fa con un altro articolo. Come stanno effettivamente le cose? Proviamo a fare il punto della situazione oggi 4 marzo, grazie alle indicazioni che sono apparse in rete per il pubblico interessato.

Appuntamento ad aprile per Huawei P50

Secondo le ultime informazioni fornite direttamente da Huawei Central, abbiamo una data precisa che dobbiamo cerchiare in rosso per quanto riguarda l’esordio ufficiale di Huawei P50 sul mercato. Di recente, un noto informatore ha fornito importanti informazioni in merito su Weibo, il principale social network in Cina. Questa persona, infatti ha rivelato che la conferenza stampa ufficiale della serie Huawei P50 nel Paese sia prevista il prossimo 17 aprile. Dunque, per la prima volta si parla di un giorno preciso.

Attenzione, però, perché per una volta rischiamo di godere di una corsia preferenziale in Italia e nel resto d’Europa. Il motivo? La stessa fonte, con le dichiarazioni delle ultime ore, ritiene che la presentazione globale avverrà intorno al mese di marzo. Qui non abbiamo riscontri dettagliati, ma è chiaro che qualcosa potrebbe muoversi già nel corso delle prossime due settimane, con successiva ed immediata commercializzazione dei nuovi Huawei P50. Del resto, c’è la forte necessità di dover rispondere a due competitors come Samsung e Apple.

Inutile dire che appena ci saranno ulteriori informazioni sulla data di uscita dei prossimi Huawei P50 in Italia, troverete aggiornamenti in tempo reale sul nostro magazine. Del resto, si tratta di alcuni tra i modelli Android più attesi di questo 2021 tra gli appassionati e a breve ne sapremo di più.