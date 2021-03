Il Napoli di mister Gennaro Gattuso non sta trascorrendo giorni positivi, tra infortunati e prestazioni alquanto deludenti. Per giunta la prossima settimana sarà davvero ardua: infatti, gli azzurri saranno impegnati in tre scontri diretti consecutivi (e tutti in trasferta) che varranno la conquista della zona Champions League. Si inizierà il prossimo 14 marzo allo stadio San Siro contro il Milan, successivamente il 17 all’Allianz Stadium contro la Juventus (recupero del girone di andata rinviato per casi Covid) e si concluderà il 21 marzo all’Olimpico contro la Roma. Stando alle ultime notizie riportate nell’edizione giornaliera di ‘Repubblica’, per quanto riguarda l’infermeria ci sarebbe ottimismo circa il rientro in campo di Victor Osimhen e Hirving Lozano, mentre c’è ancora da aspettare per Andrea Petagna.

Quello che sta attraversando il Napoli del presidente De Laurentiis è un vero e proprio ciclo da dimenticare. Gattuso dovrà essere bravo e scaltro nel gestire i suoi uomini chiave al rientro dagli infortuni, special modo Osimhen e Lozano. Ricordiamo che il centravanti nigeriano è stato fuori in seguito al trauma cranico subito nel match di ritorno di Coppa Italia contro l’Atalanta e successivamente ad alcune anomalie riscontrate negli ultimi esami strumentali dello scorso 21 febbraio. Quanto al numero 11, il messicano è rimasto fermo ai box per una distrazione al muscolo bicipite femorale.

Per entrambi, però, ci sono buone speranze di rivederli di nuovo ruggire in campo. Dal punto di vista fisico, Osimhen è pronto e, qualora dovesse giungere l’ok dal medico sociale Raffaele Canonico, potrà già giocare contro il Bologna, match in programma allo Stadio Maradona domenica 7 marzo. Per il recupero di Lozano occorrerà attendere ancora qualche giorno, ma anche per lui filtrano buone notizie, tanto che potrebbe rientrare contro il Milan o nel recupero contro la Juve. Situazione diversa, invece, per Petagna, fuori per una distrazione al retto femorale e la cui convalescenza terminerà tra la metà e la fine del mese di marzo.