Oggi 4 marzo è stata pubblicata l’ordinanza per l’Esame di Stato della Maturità 2021. Le modalità di svolgimento saranno quasi del tutto identiche a quelle del 2020, per l’influenza della pandemia Covid-19 ancora imperante nel nostro paese. Tutte le fasi si svolgeranno nelle modalità di seguito descritte.

Quando inizierà la Maturità 2021?

La sessione dell’Esame di Stato partirà il prossimo 16 giugno dalle ore 8:30. Si ripeterà nuovamente la formula del maxi-orale ma si partirà da un elaborato assegnato a studenti e sudentesse entro il 30 aprile e da consegnare poi non oltre il 31 maggio. Saranno i docenti ad segnalare lo specifico argomento sulla base del percorso curriculare dell’alunno e in parte, anche per le sue propensioni.

Il calendario degli esami proseguirà per tutto il mese di giugno e fino ad esaurimento degli elenchi degli studenti chiamati a svolgere il loro Esame di Stato.

Quali materie per ogni indirizzo?

Come da tradizione, anche durante la Maturità 2021 l’esame di Stato verterà principalmente su alcune materie, sulla base dell’indirizzo di studi specifico. Al Liceo Classico ci si concentrerà su Lingua e cultura latina e Lingua e cultura greca, al Liceo scientifico su Matematica e Fisica. Poi al Liceo linguistico sarà la volta di Lingua e cultura straniera 1 e Lingua e cultura straniera 3. mentre il Liceo di Scienze Umane privilegerà l’omonima materia. E ancora, al Liceo artistico sarà la volta delle Discipline pittoriche e di Economia aziendale per l’Istituto tecnico settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing. Tutte le altre discipline, per ogni singolo indirizzo, sono state rese note attraverso il sito del Ministero con la specifica ordinanza.

Crediti e durata del colloquio

La durata indicativa del colloquio sarà di 60 minuti. Il credito maturato nel corso dell’ultimo triennio sarà pari a 60, ossia 18 per la classe terza, fino a 20 per la classe quarta e fino a 22 per la classe quinta. Il maxi-orale previsto per l’Esame di Stato della Maturità 2021 darà diritto ad un massimo di 40 punti.