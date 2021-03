Non solo Sanremo 2021: anche stasera c’è una vasta gamma di programmi alternativi per chi non è interessato a seguire il festival della canzone italiana.

Tanti film, ma anche serie tv e attualità, sono tanti i titoli in onda stasera, giovedì 4 marzo.

Segnaliamo il film d’azione Soldado su Rai2 alle ore 21:20, diretto da Stefano Solima con Benicio Del Toro e Josh Brolin invischiati in una guerra della droga. Rai3 propone La regola del silenzio, film diretto e interpretato da Robert Redford nei panni di un avvocato la cui vita viene stravolta quando un reporter rivela sua vera identità, quella di un pacifista radicale sulla cui testa pende l’accusa di omicidio. Il film è in onda alle ore 21:20.

Su Canale 5 c’è il film Un boss in salotto, divertente pellicola del 2014 di Luca Miniero, con Rocco Papaleo, Paola Cortellesi e Luca Argentero, trasmessa alle 21:45. Nella vita di Cristina irrompe il fratello Ciro, implicato in un processo di camorra, che chiede di poter trascorrere i domiciliari a casa sua. Su Italia1 prosegue la serata a tema horror con due titoli cult: alle 21:25 si inizia con Scream – Chi urla muore di Wes Craven, primo capitolo della saga thriller incentrata su un serial killer con la maschera di Ghostface che semina il panico nella vita di Sidney Prescott. Con Neve Campbell, David Arquette, Drew Barrymore e Courteney Cox. A seguire, Scream 2, sequel della saga.

Tv8 propone La torre nera, film del 2017 tratto dall’omonima saga di Stephen King con Idris Elba e Matthew McConaughey. Su Nove, Kevin Costner è il protagonista del cult Robin Hood – il principe dei ladri.

Non solo Sanremo 2021: per chi invece è interessato ai programmi di cultura e di approfondimento, su La7, Corrado Formigli conduce una nuova puntata di Piazzapulita; e Rete4 trasmesse Diritto e Rovescio alle 21:25.

Tra le serie tv in onda stasera, segnaliamo due nuovi episodi del crime francese Tandem 4 su Giallo, in onda dalle 21:10.