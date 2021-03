Purtroppo non funziona l’app Intesa Sanpaolo in questo giovedì 4 marzo e i problemi odierni stanno mettendo in difficoltà non pochi clienti alle prese con operazioni bancarie importanti o ancora con la sola necessità di verificare conti e stato delle proprie finanze.

Il servizio Downdetector fotografa la situazione di questa mattinata di inizio marzo. Le segnalazioni del disservizio sono nell’ordine delle centinaia, dunque per nulla trascurabili. Per fortuna, almeno in questo momento, le difficoltà maggiori starebbero riguardando solo l’app dell’istituto bancario, un po’ meno l’accesso al servizio di home banking. C’è tuttavia la possibilità che le cose si evolvano verso un completo ritorno alla normalità ma anche in direzione opposta, ovvero verso un down del tutto acclarato.

Se non funziona l’app Intesa Sanpaolo quest’oggi, le difficoltà riscontrate non riguardano solo gli utenti in possesso di uno smartphone Android piuttosto che quelli con iPhone. I malfunzionamenti sono diffusi per tutti i clienti che accedono al tool da smartphone: peccato davvero che in questo modo la totalità delle operazioni di home banking sia inibita e non si possa dunque beneficiare di un servizio fondamentale. Per il momento, mancano all’appello riscontri ufficiali della banca in merito alle anomalie riscontrate e ai possibili lavori in corso per superarle.

Aggiornamento 10:20 – Continuano le anomalie di quest’oggi. Non funziona l’app Intesa Sanpaolo ma ora anche da browser si registrano dei rallentamenti in fase di login con le proprie credenziali corrette per l’area personale della banca. Ancora non sono presenti feedback ufficiali in merito ai problemi di queste ore. Per assistenza specifica, va segnalato il canale Twitter @IntesaSP_Help molto attivo nel fornire risposte ai clienti in difficoltà. Per supporto attraverso canali più tradizionali, è anche attivo il numero verde dedicato 800 303 303, per chiamate effettuate entro i nostri confini nazionali. Per chi si trova all’estero è valido invece il numero +39 011 8019.200, a pagamento.