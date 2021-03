Superospiti della serata delle cover del giovedì, i Negramaro a Sanremo 2021 in 4 marzo 1943 hanno reso omaggio al maestro Lucio Dalla a nove anni dalla sua scomparsa. Una perdita precoce che sconvolse il panorama musicale italiano il 1° marzo 2012: Dalla morì d’infarto a Montreux, in Svizzera, peraltro pochi giorni dopo aver partecipato al Festival di Sanremo di quell’anno dirigendo l’orchestra per il cantautore Pierdavide Carone.

L’esibizione dei Negramaro a Sanremo 2021 in 4 marzo 1943 ha più valenze semantiche: questa è la data di nascita di Lucio Dalla e la sua canzone forse più celebre, piazzatasi al terzo posto al Festival del 1971. A cinquant’anni da quell’edizione, i Negramaro ripropongono il brano per omaggiarlo con una cover speciale proprio nella serata dedicata alla celebrazione della musica italiana con i Big in gara che ripropongono successi indimenticabili.

La messa in onda ritardata di questo Festival ha fatto sì che l’esibizione dei Negramaro a Sanremo 2021 in 4 marzo 1943 potesse essere programmata nella data esatta del compleanno dell’artista, che avrebbe compiuto 78 anni, ma questa data ha un significato importante anche per la band di Giuliano Sangiorgi. Sedici anni fa esatti, il 4 marzo 2005, il gruppo debuttava da esordiente assoluto a Sanremo nella categoria Giovani con Mentre Tutto Scorre. In quella fortunata edizione della kermesse, il cinquantacinquesimo Festival di Sanremo condotto dal 1º al 5 marzo 2005 da Paolo Bonolis, i Negramaro vennero eliminati prima di arrivare in finale, ma come nella migliore tradizione sanremese quel flop fu l’inizio di una carriera che li avrebbe portati a trascorrere 15 anni insieme nelle classifiche e sui maggiori palcoscenici italiani.

Giuliano Sangiorgi ha fatto sapere a poche ore dall’esibizione dei Negramaro a Sanremo 2021 in 4 marzo 1943, parlando a La Vita in Diretta, che avrebbe cantato la versione originale del brano di Dalla e non quella che fu censurata nel testo, come peraltro anche nel titolo che avrebbe dovuto essere Gesù Bambino (qui tutta la storia della canzone). Una scelta precisa, quella del frontman dei Negramaro, mirata a “sostenere la libertà degli autori” ed omaggiare in pieno il talento autoriale di Lucio Dalla, che “era il più libero” ha detto Sangiorgi sul palco. L’arrangiamento del brano è stato leggermente modificato ed eseguito dalla band salentina insieme all’orchestra di Sanremo.

Dopo l’esibizione dei Negramaro a Sanremo 2021 in 4 marzo 1943 hanno trovato spazio anche un monologo di Sangiorgi e una performance in Meraviglioso, la cover del classico di Modugno che la band ha inciso nel 2008, inclusa nel loro primo album dal vivo San Siro Live.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo.