La tanto attesa intervista di Harry e Meghan alla CBS andrà in onda anche in Italia, su Tv8: Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS Presents Oprah with Meghan and Harry, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Duca e la Duchessa di Sussex per una chiacchierata intima sulla loro vita, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30 sul canale 8 del digitale terrestre.

L’intervista di Harry e Meghan, già anticipata da alcuni snippet, si preannuncia una bomba in grado di far tremare ancora una volta Buckingham Palace dopo un 2020 già durissimo da affrontare per Elisabetta II, tra la pandemia, lo scandalo molestie che ha travolto il Principe Andrea e la partenza dei Duchi di Sussex da Londra. Dopo oltre un anno dalla rinuncia ai ruoli di membri senior della famiglia reale, Meghan e Harry rispondono alle domande di Oprah Winfrey in quella che è la loro prima intervista di coppia dall’addio alla monarchia, parlando di tutti gli aspetti che li hanno portati ad optare per questo cambio radicale di vita.

L’intervista di Harry e Meghan alla Winfrey è anche la prima dopo l’annuncio della seconda gravidanza della Markle, che dopo un aborto spontaneo lo scorso anno è ora in attesa del secondogenito dopo Archie. L’ex attrice di origini afroamericane parlerà del suo ingresso nella famiglia reale, del matrimonio con Harry e della maternità, ma anche del suo impegno filantropico e della pressione pubblica che le ha cambiato la vita da quando è diventata la compagna del Principe Harry. Quest’ultimo si unirà a loro in un secondo momento per parlare della loro scelta di trasferirsi prima in Canada e poi negli Stati Uniti per sfuggire alla pressante attenzione mediatica avvertita nel Regno Unito, nonché delle speranze e dei sogni per il futuro della loro famiglia.

Nell’anticipazione dell’intervista di Harry e Meghan diffusa da CBS, i duchi di Sussex appaiono seduti l’uno accanto all’altra, in un giardino, il secondogenito di Diana ha espresso la preoccupazione che il ruolo invasivo dei media finisse per recare le stesse sofferenze vissute da sua madre, morta a Parigi inseguita dai paparazzi nel 1997: “È stata durissima, ma almeno noi eravamo in due. Non riesco neanche a immaginare come possa essere stato per lei fare questo percorso da sola. Perché per noi è stato estremamente dura ma almeno avevamo l’un l’altra. La mia più grande preoccupazione era che la storia potesse ripetersi. Io sono felice e mi sento sollevato di poter essere qui a parlare con mia moglie al mio fianco“.

Distribuita in tutto il mondo da ViacomCBS Global Distribution Group, l’intervista di Harry e Meghan arriverà anche sugli schermi inglesi, trasmessa da Channel 4: un appuntamento destinato a riempire le pagine dei tabloid inglesi con l’ennesima puntata della soap-opera costruita dai media inglesi intorno alla storia tra il Principe e l’attrice hollywoodiana.

La messa in onda dell’intervista di Harry e Meghan in Italia arriverà due giorni dopo lo speciale di due ore in prima serata su CBS negli Stati Uniti il 7 marzo.