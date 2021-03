La reunion di Friends è stata rimandata per mesi rispetto alle previsioni originarie: attesa quasi un anno fa, per il lancio della piattaforma HBO Max, era stata temporaneamente archiviata per l’impossibilità di riunire un pubblico e un gruppo di attori in uno studio televisivo senza correre rischi di contagio da Covid.

Ora però, complice la campagna vaccinale veloce ed efficace negli Stati Uniti, la situazione è notevolmente migliorata e la reunion di Friends è finalmente in programma per aprile: alcune parti sono già state registrate, come ha anticipato l’attrice Lisa Kudrow, ma il grosso delle riprese sarà realizzato il mese prossimo.

La conferma arriva da David Schwimmer, che ha fornito un aggiornamento in merito all’attesissimo speciale che vedrà la reunion di Friends col cast al gran completo, più alcune guest star. L’interprete di Ross Geller è apparso nel programma radiofonico SiriusXM di Andy Cohen e ha rivelato che le riprese sono fissate per aprile: “Tra poco più di un mese vado a LA” ha confermato l’attore. Inoltre ha aggiunto che sono state apportate delle modifiche allo script originale, in modo da girare alcune parti all’esterno dei Warner Bros Studios (sede del set originale) per disincentivare assembramenti al chiuso, come previsto dai protocolli anti-contagio: “Abbiamo escogitato un modo per filmarlo in sicurezza e ci sarà una parte che gireremo fuori. Sai, per i protocolli di sicurezza“.

L’attore ha anche confermato che ci saranno degli ospiti oltre al cast originale: “Non so se posso dire chi ci sarà, posso dire chi non c’è: non ci sarà Ellen [DeGeneres] e non ci sarà Billy Crystal” (entrambi erano apparsi in Friends come guest star).

La reunion di Friends in questo speciale senza sceneggiatura, col cast riunito per la prima volta dalla fine della serie nel 2014 per celebrarne il successo e l’eredità, sarà disponibile su HBO Max, il servizio streaming di HBO che da quando è stato lanciato quasi un anno fa ha acquisito i diritti di distribuzione di tutte le 10 stagioni dell’iconico show. In Italia Friends è ancora disponibile su Netflix.