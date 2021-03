Negli ultimi giorni si fanno sempre più insistenti le indiscrezioni circa l’arrivo sul mercato di un nuovo smartwatch Motorola dotato del processore Snapdragon Wear 4100. Come riportato da ‘9to5google.com‘, il nome ufficiale del dispositivo ancora non si conosce, ma, durante una presentazione, un utente su ‘Reddit’ ha diffuso un’immagine che potrebbe essere associata a questo prossimo modello. Qualora il leak trapelato dovesse essere reale, si tratterebbe di un grande passo in avanti per quanto concerne le prestazioni. Lo Snapdragon 4100 corrisponde all’ultimo processore che Qualcomm (famosa società americana di ricerca e sviluppo nel campo delle telecomunicazionicon sede a San Diego) ha progettato per gli smartwatch.

Circa qualche giorno fa si è discusso di tre nuovi smartwatch che Motorola farà uscire sul mercato durante il 2021: il ‘Moto G Smartwatch’ (previsto per giugno, ndr.), ed i ‘Moto Watch’ e ‘Moto One’ in uscita probabilmente a luglio. Sul conto del quarto indossabile non c’è alcuna notizia ufficiale. Rispetto ai modelli appena citati, il “nuovo” smartwatch sembra sfoggiare una modifica al sensore di frequenza cardiaca ed alla parte inferiore trasparente, che pare abbia una nuova bobina di ricarica. Ulteriori modifiche sembrerebbero essere apportate alla rotellina cliccabile, al supporto di ricarica wireless, al retro della cassa in vetro, alla corona con scanalature verticali ed alle viti che saldano i cinturini.

Come è possibile notare dal leak emerso in Rete, il probabile quarto indossabile mostrerebbe scritte che indicano la presenza di NFC, GPS e la resistenza ad un certo grado di immersione. Se queste informazioni dovessero essere confermate, il nuovo smartwatch Motorola potrebbe diventare l’erede del Moto 360 lanciato sul mercato nel 2019. Ad oggi ci sarebbe solo un orologio intelligente già dotato del processore Snapdragon Wear 4100, ossia il ‘TicWatch Pro 3’ di Mobvoi. Insomma, non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti e informazioni ufficiali: per il momento è meglio andare cauti e capire solo alla fine se il prodotto verrà effettivamente presentato.