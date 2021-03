Due gaffe della Bortone su Ermal Meta e Annalisa in pieno Festival di Sanremo, in diretta sui canali Rai.

La conduttrice di Oggi è Un Altro Giorno, il noto programma di Rai1, ha avuto la strada spianata per le interviste ai cantanti in gara al Festival ma non se l’è giocata per niente bene. Due le gaffe commesse nella stessa puntata con i Big in gara, la prima con Ermal Meta, la seconda con Annalisa.

Nel corso dell’intervista con Ermal Meta è calato il gelo in studio. La Bortone ha accennato al suo arrivo in Italia a bordo di un barcone, essendo di origini albanesi, ma Ermal Meta sui barconi che trasportano i migranti non ci è mai salito.

L’arrivo di Ermal Meta in Italia non è mai stato irregolare e il cantante risponde a tono alle insinuazioni della Bortone: “Mi sarebbe piaciuto, ma non è andata così”. Ha raccontato l’emozione di essere tra gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2021, grandissimo anche senza publico: “Si tratta di un palco stra importante e pubblico sì o no l’emozione è sempre la stessa”.

La giornalista ha poi provato ad indagare sul suo arrivo in Italia prendendo una cantonata virale. Accenna al suo arrivo “a 13 anni su un barcone“ ma viene immediatamente smentita.

“In realtà io non sono mai arrivato in Italia sul barcone. Mi sarebbe piaciuto molto perché il contatto con l’acqua lo adoro”, le parole di Ermal che ha parlato anche di lockdown e pandemia.

“Non ho passato più di una settimana senza scrivere canzoni. L’anno scorso ho passato tre mesi senza scrivere nemmeno una nota. Questo è stato il periodo più brutto della mia vita. Mi sono ripreso iniziando a scrivere un libro”, ha confidato.

La doppia gaffe della Bortone riguarda Ermal Meta ma anche Annalisa, che ha salutato con “Ciao e viva la fisica“, puntando ad una ironica spicciola e sottolineando la laurea della cantante in fisica.

Nel salutare la Bortone, Ermal Meta, testimone di questa seconda gaffe, ha salutato con: “Evviva i barconi che trasportano anime aiutati dalla fisica”.