Daniele Silvestri a Sanremo con Max Gazzè: stasera salirà sul palco a sorpresa nel corso del terzo appuntamento sanremese.



La serata dedicata alla canzone d’autore di sorprese ne riserverà molte. Non solo gli ospiti annunciati e i duetti ma anche qualche aggiunta dell’ultimo minuto. Così, se Fedez e Francesca Michielin hanno aggiunto nuove canzoni al loro medley già previsto, Max Gazzè svela la presenza di un amico sul palco, un altro ospite che si aggiungerà alla sua MMB, già in programma.

Ci sarà anche Daniele Silvestri a Sanremo con Max Gazzè stasera. I due canteranno la cover di Del Mondo dei CSI insieme alla Magical Mystery Band che Max Gazzè ha presentato ufficialmente ai media italiani in conferenza stampa subito dopo aver fatto le prove di rito nel Teatro Ariston che anche stasera non potrà accogliere il publico.

The Magical Mystery Band è un collettivo che ha già collaborato con l’artista negli scorsi anni. The Magical Mystery Band è nota per essere la cover band dei Beatles e anche il nome è un omaggio al gruppo che stasera salirà sul palco del teatro sanremese.

La cover di Del Mondo dei CSI, inoltre, sarà la prima cover ad essere inserita in un progetto discografico di Max Gazzè che fino a questo momento aveva rilasciato esclusivamente inediti nei suoi dischi senza inserire mai nelle tracklist sue versioni di brani di altri autori.

I CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, sono da considerare particolarmente significatici per la scena alternativa italiana alla quale vuole rendere omaggio Gazzè stasera con la rievocazione del brano Del Mondo stasera sul palco del 71esimo Festival di Sanremo.

Per l’occasione, si ritroveranno la sintonia e l’amicizia con Daniele Silvestri. I due erano parte dell’entusiasmante trio fondato con Niccolò Fabi, nel 2013, e stasera si esibiranno nuovamente insieme per la parte del Festival riservata alle cover. Nelle ultime due serate, invece, Gazzè tornerà a proporre il singolo Il Farmacista.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo