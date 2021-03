Calano ancora i dati auditel di Sanremo 2021: gli ascolti della seconda serata di Sanremo 2021 del 3 marzo segnano in media 7.586.000 spettatori pari al 42.1%. Nello specifico la prima parte ha ottenuto 10.113.000 spettatori (41.21%), mentre la seconda parte ha ottenuto 3.966.000 spettatori (45.7%).

La riduzione degli ascolti della seconda serata di Sanremo 2021 riguarda sia la prima parte dello show, in onda dalle 21.31 alle 23.55, che la seconda in onda dalle 0.00 all’1.42. Rispetto alla prima serata del 2 marzo, la media generale risulta sotto di quasi un milione di telespettatori: la serata inaugurale di ieri aveva conquistato 8.363.000 spettatori, con uno share pari al 46.6%.

Un calo tutto sommato fisiologico quello degli ascolti della seconda serata di Sanremo 2021 del 3 marzo, che sconta rispetto alla prima la mancanza dell’effetto sorpresa inaugurale, come avviene sempre ogni anno.

Il confronto con l’edizione 2020 guidata dallo stesso Amadeus con Fiorello e Tiziano Ferro – 9.693.000 telespettatori in media col 53.30% di share per la seconda serata dello scorso Festival – sottolinea ulteriormente il calo degli ascolti della seconda serata di Sanremo 2021, che perde oltre due milioni e 10 punti di share rispetto alla passata edizione, in onda però nel mese di febbraio.

I dati saranno come sempre commentati in conferenza stampa alle 12.00 dal direttore di rete Coletta e dal conduttore Amadeus.

Leggi lo speciale di OM sul Festival di Sanremo.