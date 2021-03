Se pensate di fare acquisto prossimamente sul sito Unieuro o nei negozi fisici del nostro territorio sappiate che potreste anche sfruttare un buono sconto di 50 euro: tutto quello che dovrete fare per ottenerlo è aggiornare, qualora lo aveste già creato, i dati del vostro account. Il coupon è disponibile solo per gli utenti già registrati: per ottenerlo dovrete loggarvi ed aggiornare i dati personali, confermando quelli che c’erano (se sono ancora validi).

Vi suggeriamo di controllare la vostra casella di posta elettronica: potrebbe già esservi arrivata una email da parte di Unieuro con l’invito ad aggiornare i dati personali del vostro account, e magari non ve ne siete accorti, o comunque non avete dato troppo peso alla cosa. In ogni caso, terminata la procedura di aggiornamento dei dati personali, riceverete una seconda email e un SMS di conferma, con il buono sconto di 50 euro e la sua data di scadenza (non avrete a disposizione tanto tempo per sfruttarlo). Il coupon potrà essere utilizzato una volta sola ed a fronte di una spesa minima di 300 euro, sia online che nei negozi fisici aderenti all’iniziativa.

Ci potrete acquistare qualsiasi prodotto, a patto che non sia già in promozione o che non rientri in alcune categorie (quelle solite escluse da certe iniziative, come pellet, ricariche, servizi, libri, carte regalo, estensioni di garanzia, carte prepagate e abbonamenti). Per quanto riguarda gli acquisti online, per sfruttare il buono sconto di 50 euro non dovrete fare altro che inserire il codice arrivato per email nel campo ‘Utilizza i tuoi coupon’ all’interno del carrello, prima di effettuare il pagamento (per gli acquisti in negozio dovrete mostrare il codice a barre). Voi avete ricevuto il buono sconto di 50 euro di Unieuro? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.