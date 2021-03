L’ultimo in ordine di tempo è lo spin-off di Bosch, annunciato da IMDb TV: in un momento storico in cui recuperare titoli conclusi con nuove stagioni sembra diventata la norma, il servizio di streaming di Amazon ha appena comunicato di aver ordinato una nuova serie spin-off dell’acclamato format di Amazon Original la cui chiusura era stata annunciata appena un anno fa.

Basato sui libri best seller di Michael Connelly, le riprese dello spin-off di Bosch inizieranno entro la fine dell’anno: le star della serie originale Titus Welliver, Mimi Rogers e Madison Lintz riprenderanno i loro ruoli per quella che di fatto sarà una settima e ultima stagione di Bosch , il cui debutto è previsto nell’estate 2021 su Prime Video.

Il nuovo format targato IMDb TV Original avrà molto in comune con la serie originale: lo spin-off di Bosch seguirà Harry Bosch mentre intraprende un nuovo capitolo della sua carriera e si ritrova a lavorare con il suo nemico di una volta, l’avvocato di prim’ordine Honey “Money” Chandler. Una coppia improbabile per una storia profonda e complicata: i due dovranno lavorare insieme perseguendo l’unico scopo che li accomuna, fare giustizia.

Titus Welliver, star della serie e produttore esecutivo, ha accolto con enorme entusiasmo l’annuncio di uno spin-off di Bosch:

Dire che sono in estasi è un eufemismo! Avere l’opportunità di raccontare altre storie di Harry Bosch è un regalo straordinario. Girare la stagione 7 col peso di sapere che sarebbe stata la nostra stagione finale ci ha condizionato pesantemente, quindi quando è stata presentata l’idea di continuare con la possibilità di uno spin-off, senza esitazione ho detto, ‘andiamo.’ A tutti i nostri fan di Bosch, grazie per il vostro incredibile supporto per tutti questi anni e posso promettervi che il viaggio potrà solo migliorare!

Michael Connelly, produttore esecutivo e autore dei romanzi da cui è tratta la serie, ha accolto con altrettanto favore la produzione di uno spin-off di Bosch:

Sono entusiasta di questo e penso che lo saranno anche i fan che hanno chiesto più episodi di Bosch. Continuare la storia di Harry Bosch e vederlo collaborare con” Money “Chandler sarà più di quanto avrei mai potuto desiderare. E continuare il nostro rapporto con Amazon e far parte della line-up di IMDb assicurerà il nostro impegno a fornire spettatori con uno spettacolo di alta qualità, creativo e coerente.

Prodotto da Fabel Entertainment, lo spin-off Bosch per IMDb TV sarà prodotto da Michael Connelly, Eric Overmyer, Tom Bernardo, Henrik Bastin, Pieter Jan Brugge, Titus Welliver e Zetna Fuentes: quest’ultima dirigerà anche il pilot dello spin-off.

Nel febbraio 2020 Amazon aveva annunciato che la settima stagione sarebbe stata l’ultima, prima di decidere di dare vita allo spin-off di Bosch. Le prime sei stagioni della serie sono disponibili gratuitamente su Prime Video per gli abbonati al servizio Amazon Prime.