Aquila vincitore di Mastercher Italia 10? Questo è quello che si chiedono i fan del cooking show di Sky a poche ore dalla messa in onda della finalissima e tutto perché qualcuno ha notato quello che è stato considerato un possibile spoiler che rivela la vittoria del concorrente sugli altri finalisti di quest’ultima puntata. In particolare, pubblicando la foto del momento in cui ha ottenuto il suo grembiule bianco, Francesco Aquila scrive su Instagram: “Se vuoi qualcosa che non hai mai avuto devi fare qualcosa che non hai mai fatto”. Fin qui tutto normale se non fosse che un commento, tra i tanti, ha alzato un polverone.

A scrivere è Carlos Alba, quinto classificato alla settima edizione di Mastechef Spagna, che etichetta Aquila come il Campione e, per alcuni, vincitore di questa decima edizione pensando ad uno spoiler. L’ex concorrente spagnolo poi prosegue: “Un giorno facciamo una diretta insieme” ma le uniche risposte che ha ottenuto sono state una serie di emoji di ringraziamento. Cosa significa tutto questo? Davvero Aquila alla fine la spunterà su Monir, Antonio e Irene, o si tratta solo di un modo di dire senza alcun fondamento?

Aquila vola in finale!

Sarà lui il vincitore?#MasterChefIt giovedì alle 21.15 pic.twitter.com/BXWUyycWdd — Sky (@SkyItalia) March 3, 2021

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Masterchef Italia 10 rivelano che i 4 finalisti saranno chiamati a creare i loro ultimi piatti e, in particolare, affrontare la costruzione e la preparazione di un menù completo da sottoporre ai giudici e non solo. Per questa battaglia all’ultima ricetta arriveranno in studio due grandissimi ospiti: lo chef Chicco Cerea, tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo), e Mauro Colagreco, chef numero uno al mondo nella classifica “50 Best Restaurants”, tre stelle Michelin con il suo “Mirazur” a Menton. Chi la spunterà alla fine? Sarà davvero il favorito Monir a vincere o proprio Aquila? Le sorprese potrebbero non mancare con la giovane Irene anche se Antonio in queste settimane non si è fatto mancare gli schizzi di genio.