Quest’oggi su Amazon è presente un’offerta molto allettante che riguarda gli Apple AirPods di seconda generazione con la custodia di ricarica wireless. Chiunque stia attendendo qualche prezzo più basso per questo tipo di auricolari di stampo Apple, sicuramente può puntare su quest’interessante offerta proposta quest’oggi da Amazon che potrà far risparmiare qualche euro in più rispetto al prezzo di listino.

L’offerta Amazon per AirPods di seconda generazione nel dettaglio

A febbraio, come alcuni nostri lettori ricorderanno, abbiamo già analizzato una promozione sul dispositivo con articolo apposito. Nel dettaglio il sito di e-commerce offre questi Apple Airpods di seconda generazione alla cifra di 185,10 euro, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo precedente che era di 229 euro. Come si può facilmente dedurre c’è un risparmio di 43,90 euro e non ci sono nemmeno le spese di spedizione, visto come quest’offerta appartenga al servizio Prime.

Questo significa che chi è abbonato ad Amazon Prime, può avere dei vantaggi notevoli, come la spedizione gratuita ed anche la possibilità di ricevere questi Apple AirPods nel giro di un massimo di 24 ore. Chi invece non è abbonato, può sempre sfruttare i 30 giorni gratuiti per provare tale servizio e nel frattempo acquistare prodotti come quello proposto quest’oggi a prezzi molto più convenienti.

Amazon spesso si ritrova a scontare dispositivi Apple, quindi è sempre bene controllare quotidianamente sul sito di e-commerce per acciuffare la giusta offerta che si sta attendendo da tempo. Quella di quest’oggi per gli Apple AirPods è senza dubbio molto vantaggiosa, ma vediamo alcune delle caratteristiche più interessanti di questi auricolari wireless di seconda generazione dell’azienda di Cupertino.

Innanzitutto si tratta del modello taglia unica e può essere indossato con comodità anche per tutto il giorno. Ritroviamo poi una custodia che si ricarica sia in wireless, usando una base compatibile con lo standard qi, sia tramite connettore lightning.

Sono consentite le oltre 24 ore di autonomia e questi Apple AirPods si accendono in automatico appena li si indossa, possono sfruttare poi anche il comando vocale “Hey Siri” per cercare qualche brano oppure effettuare una chiamata in modo rapido. Sta ora a voi decidere se approfittare o meno dell’offerta odierna di Amazon.