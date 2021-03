Dopo il grande successo delle prime due stagioni è ufficiale la data d’uscita di Shtisel 3, la fortunata serie drammatica sulla storia di una famiglia ebrea ortodossa e della comunità in cui vive nel quartiere di Geula a Gerusalemme.

La data d’uscita di Shtisel 3 su Netflix è stata annunciata dalla casa di produzione israeliana Yes Studios: i nuovi nove episodi arriveranno il 25 marzo sulla piattaforma e si tratterà della prima stagione targata come originale Netflix, visto che lo streamer ha co-prodotto la serie.

La data d’uscita di Shtisel 3 arriva dopo una produzione che ha affrontato le difficoltà della pandemia in Israele: le riprese sono iniziate dopo il duro lockdown disposto dal governo Le prime due stagioni dello show, che segue le vicende dei membri di una famiglia di ebrei ortodossi in Israele, hanno ottenuto un grande successo di pubblico e critica in tutto il mondo, grazie anche al contemporaneo riscontro ottenuto dalla miniserie Unorthodox, storia di una ragazza in fuga da una famiglia ebrea ortodossa, con cui condivide l’interprete Shira Haas.

Con l’annuncio della data d’uscita di Shtisel 3, il produttore Dikla Barkai ha specificato che il debutto è legato alla celebrazione della Pasqua ebraica e ha voluto ringraziare i numerosi telespettatori che hanno permesso alla serie di ottenere il rinnovo: “Questa stagione è stata resa possibile grazie all’amore e al supporto che abbiamo ricevuto dai fan e dagli spettatori di tutto il mondo. Siamo entusiasti di poter portare la famiglia ‘Shtisel’ al caloroso abbraccio del pubblico globale in tempo per la Pasqua ebraica“.

La trama della terza stagione riprende quattro anni dopo la conclusione degli eventi della precedente: ecco il video teaser che annuncia la data d’uscita di Shtisel 3.