La funzione contapassi è senza ombra di dubbio molto apprezzata dal pubblico italiano che si ritrova con uno smartphone Huawei. Al di là di questioni prettamente commerciali, come quella che abbiamo avuto modo di analizzare alcuni giorni fa sul nostro magazine, occorre dunque concentrarsi anche su aspetti più pratici, perché spesso e volentieri non si ha la piena padronanza di alcune aree. Ecco perché credo sia utile fornire qualche spunto al pubblico oggi 3 marzo.

Come sfruttare al meglio il contapassi su Huawei

Insomma, quali sono gli step da seguire per sfruttare al meglio il contapassi su Huawei? Effettivamente alcune dritte utili per il pubblico italiano ci sono, almeno stando a quello che posso riportarvi questo mercoledì. In tanti, ad esempio, vorrebbero capire se ci sia un modo per visualizzare questi dati senza essere costretti ogni volta ad avviare l’app. Lo staff di Huawei Italia ci ha fornito alcune dritte utili in questo senso:

“Ti suggeriamo di verificare se è attivo lo sblocco magazine affinché i passi siano visibili nella schermata di blocco. Per attivare Sblocco Magazine, apri Temi e vai in Personali > Personalizza > Stile blocco schermo > Sblocco Magazine > Applica. Inoltre ti informiamo che il conteggio dei passi non verrà visualizzato sulla schermata di blocco se è stata attivata la Modalità semplice“.

Insomma, la soluzione a questo piccolo problema, per tutti coloro che desiderano avere il contapassi sempre a portata di mano, è più semplice di quanto possiate immaginare. Avete provato a seguire queste indicazioni? L’obiettivo è stato raggiunto? Fateci sapere se con queste dritte ora sia tutto più scorrevole con il vostro Huawei, in attesa che la funzione riceva qualche altro aggiornamento per ottimizzare ancora di più l’esperienza di utilizzo da parte degli utenti.