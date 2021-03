E’ partito senza squilli il Festival di Sanremo 2021. Tra i bocciati della prima serata c’è sicuramente Ibrahimovic che non ha scaldato il cuore del pubblico come la gran parte dei concorrenti in gara. La presenza sul palco di Ibrahimovic è apparsa priva di ogni senso artistico e spettacolare.

Nelle oltre tre ore di programma non siamo riusciti a capire perchè Ibrahimovic fosse stato ingaggiato nel cast del Festival di Sanremo. Ed alla fine non abbiamo ben capito che cosa Ibrahimovic avesse fatto nel corso della serata. Le scene che l’hanno visto coinvolto sono state deboli dal punto di vista autoriale ed anche interpretate con impaccio. Una presenza inutile quella di Ibrahimovic, persino dannosa ai fini degli ascolti della kermesse che ha vinto ma non ha trionfato nella serata televisiva italiana.

Vedremo cosa succederà a partire da questa sera ma sinceramente le perplessità difficilmente saranno confutati dalle prossime esibizioni. Ibrahimovic c’entra con Sanremo come il cavolo a merenda. In verità non è il solo. La tendenza a portare sul palco varia umanità determina incongruenze nello spettacolo. Peggio ancora quando una guest star viene ingaggiata, come Ibrahimovic, per più serate con notevole dispendio di denaro pubblico.

Se proprio si dovevano coinvolgere gli sportivi si potevano metter in scaletta le storie di qualche campione esemplare magari facendolo esibire come ai tempi del Canzoniere. Un siparietto di dieci-dodici minuti che ci avrebbe strappato qualche sorriso ed un emozione: Patrizio Oliva che canta, Federica Pellegrini che balla tanto per fare un esempio. Ma dell’Ibrahimovic presentatore a Sanremo non abbiamo compreso nè l’utilità, nè l’efficacia.