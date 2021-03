La 25esima giornata del campionato di Serie A è iniziata ieri sera con l’anticipo tra Juventus e Spezia (terminato 3-0 per i bianconeri). Quest’oggi il turno infrasettimanale si aprirà con l’attesissimo match Sassuolo-Napoli, in programma alle ore 18.30 presso il Mapei Stadium – Città del Tricolore. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, le probabili formazioni sembrano lasciar presagire un vero e proprio effetto sorpresa, soprattutto per quanto riguarda la compagine partenopea (per il ritorno in campo di tre azzurri). Vediamo insieme le scelte dei tecnici.

Qui Sassuolo – I neroverdi guidati da Roberto De Zerbi devono ancora fare a meno degli indisponibili Boga, Chiriches (ex azzurro) e Bourabia. Per il reparto difensivo Muldur e Rogerio sono i favoriti sulle fasce, con la coppia di centrali composta da Marlon e Ferrari. Sulla mediana in leggero vantaggio Obiang su Magnanelli, in coppia con Locatelli. In attacco Ciccio Caputo avrà alle sue spalle capitan Berardi e Djuricic, mentre sulla trequarti giocherà Maxime Lopez, favorito sul giovane Traoré.

Qui Napoli – Gennaro Gattuso contro la compagine romagnola schiererà una formazione sorprendente. Ancora alle prese con gli infortunati, il tecnico calabrese punterà sui migliori uomini a disposizione per proseguire la conquista della zona Champions. Tra i pali, infatti, dovrebbe rientrare Ospina (in vantaggio su Meret). Lo squalificato Koulibaly sarà sostituito da Maksimovic, che agirà in coppia con Rrahmani. Sulle fasce laterali ancora Di Lorenzo, mentre la corsia mancina dovrebbe tornare ad essere arata da Mario Rui, che, a sorpresa, prenderà il posto di un Ghoulam in ottima forma. Il centrocampo sarà a due con la coppia formata da Fabian Ruiz e Bakayoko (in vantaggio sul recuperato Demme). Come prima punta ci sarà Mertens (appena tornato al gol dopo mesi di stop), assistito alle spalle dal tridente Insigne-Zielinski-Politano.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio, Locatelli, Obiang: Berardi, M. Lopez, Djuricic; Caputo. All.: De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, L. Insigne; Mertens. All.: Gattuso.