Diodato all’Arena di Verona nel 2021 per un concerto-evento in programma il 19 settembre. I biglietti per assistere allo spettacolo sono già disponibili in prevendita attraverso il circuito TicketOne, online e nei punti vendita fisici. La pre-sale ha avuto inizio questa mattina, mercoledì 3 marzo, alle ore 10.00, all’indomani della performance al Festival di Sanremo.

Sul palco del Teatro Ariston, Diodato ha riportato la sua Fai Rumore, la canzone con la quale ha trionfato al Festival lo scorso anno tra i Campioni aggiudicandosi anche il premio della critica Mia Martini e il premio della sala stampa Lucio Dalla radio, TV e web.

Ieri sera Diodato è tornato a Sanremo con un medley emozionante nel corso della serata inaugurale del Festival dedicato alla canzone italiana.

Fino A Farci Scomparire e Che Vita Meravigliosa – quest’ultima canzone legata al celebre film di Ozpetek con cui ha vinto un David di Donatello e il Nastro D’Argento – sono stati i due brani che Diodato ha scelto di portare all’Ariston, esibendosi dinanzi ad un teatro vuoto a causa delle normative anti-Covid relative alla presenza del pubblico.

Dopo i live estivi dello scorso anno, Diodato annuncia il concerto all’Arena di Verona il 19 settembre.

Per Diodato non si tratta della prima volta sul palco dell’Arena: si era esibito all’Anfiteatro Scaligero a maggio 2020 per lo show Europe Shine a Light – Accendiamo La Musica. L’Arena era vestita con i colori dell’Italia, in occasione della scorsa edizione dell’Eurovision Song Contest 2020 che non ha potuto tenersi in presenza.

Prezzi dei biglietti per Diodato all’Arena di Verona

Poltronissima Gold Numerata: 69,00 euro

Poltronissima numerata: 63,25 euro

Poltrona numerata: 57,50 euro

Gradinata numerata – 1 anello: 57,50 euro

Gradinata numerata – 2 anello: 46,00 euro

Gradinata non numerata: 34,50 euro

Gradinata – 2 anello, visibilità ridotta: 28,75 euro

Da ogni account correttamente registrato sul sito di TicketOne è possibile acquistare un massimo di 6 biglietti. I biglietti per questo evento sono nominativi: contengono nome e cognome degli utilizzatori. Il cambio nominativo sarà possibile fino al 1° settembre.