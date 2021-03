Capita spesso e volentieri di avere un’auto, ma di sfruttarla solo ed esclusivamente in periodo limitati, come ad esempio solo per qualche giorno al mese. In questi casi, diciamocelo, il primo pensiero corre subito all’assicurazione, che si deve chiaramente pagare per intero nonostante l’utilizzo estremamente ridotto. Ebbene, sappiate che esiste un’opzione che in pochi conoscono e che può tornare estremamente utile in tutti questi casi, che prende proprio il nome di assicurazione temporanea.

Il funzionamento dell’assicurazione temporanea

Il riferimento alle polizze temporanee per auto è il consiglio migliore che possiamo darvi per affrontare questo tipo di situazioni. Vi posso assicurare che è una soluzione perfetta per chi usa davvero poche volte all’anno l’auto.

Sono sempre di più le persone che hanno bisogno di una copertura assicurativa più breve, e anche io ero in questa categoria. Ebbene, seguendo i consigli di Preventiviassicurazioneonline.com ho imparato che le polizze auto temporanee, che ricordano molto le polizze auto a chilometri, rappresentano la scelta più azzeccata. Prima di tutto perché sono in grado di garantire una copertura assicurativa solamente parziale. Il vantaggio è legato anche al fatto che si può trasformare la copertura temporanea in totale in modo molto semplice, pagando una quota per la differenza. Basterà semplicemente comunicarlo all’assicurazione.

Avendo questa particolare esigenza, ho fatto un confronto, tra una polizza totale e una temporanea. Tante persone mi hanno chiesto se sia davvero una soluzione conveniente: ebbene, la risposta è semplicemente che a fare la differenza sono solo ed esclusivamente le necessità e le preferenze di carattere personale.

Nel mio caso, ho provato per la prima volta un’assicurazione auto a tempo limitato in occasione del trasloco quando ho cambiato casa. Ovviamente, le assicurazioni auto temporanee, vanno a coprire anche tante altre esigenze: pensate a quando dovete trasportare qualcosa di ingombrante che avete acquistato, oppure volete andare a fare una bella gita con la vostra fidanzata, ma non avete una vettura di proprietà.

La durata

Ecco un’altra domanda che sicuramente viene subito in mente: quali periodi può coprire una polizza assicurativa temporanea? La durata di questo tipo di polizza è legata semplicemente alla scelta; per il mio trasloco, ho chiesto una copertura di tre giorni, ma c’è la possibilità di stipulare assicurazioni temporanee praticamente su misura, anche solo di un giorno, cinque giorni, oppure un mese, tre mesi, sei mesi e così via.

Una volta che avrete portato a termine la stipula della polizza temporanea, non vi preoccupate, dato che potrete scegliere quando rinnovarla. Io ho optato per il rinnovo alla scadenza, potendo estenderla anche per altri mesi. Una soluzione che, nel mio caso, è stata quanto mai azzeccata, dal momento che avendo a casa un’auto e una moto, ho preferito viaggiare alternando i due mezzi di trasporto.

Quanto costa?

Una delle domande più frequenti circa le assicurazioni è ovviamente quella del costo. In effetti, quando si fa un confronto tra le due tipologie di polizza, è probabile che ci si chieda se si possa risparmiare. La risposta dipende, come si può facilmente intuire, da quelle che sono le proprie esigenze. Ad esempio, ho stipulato una polizza temporanea per l’uso stagionale della mia auto e, in effetti, ho individuato una soluzione particolarmente vantaggiosa dal punto di vista economico. Le polizze auto temporanee possono avere un costo di partenza di circa 10 euro al giorno, ma è chiaro che sono vari i fattori che condizionano la cifra da sborsare, tra cui età del conducente, l’anno di immatricolazione dell’auto e la città di residenza.