Sarà Claudio Gioè a vestire i panni di Saverio Lamanna, un detective improvvisato alle prese con misteri e omicidi, protagonista di Makàri, la nuova fiction di Rai1 di cui ieri sera, proprio durante la prima serata del Festival di Sanremo 2021, abbiamo visto il promo. Avevamo parlato della fiction già in estate per via dei casting che si sono tenuti in Sicilia così come le riprese che porteranno il pubblico tra Trapani e Palermo, in una zona bellissima in cui la natura selvaggia la fa ancora da padrone.

Possiamo sicuramente dire che Makàri è una vera e propria novità del 2021 e non solo visto che per la prima volta possiamo dire che la Sicilia non sarà location di inciuci mafiosi e guerre tra cosche. Il primo ha rivelato che le prime due puntate della fiction prodotta da Carlo Degli Esposti per la Palomar, andrà in onda in quattro serate a parte dal 15 e 16 marzo. Le prime immagini rivelano un Claudio Gioè inedito diverso dal suo personaggio in Squadra Antimafia ma anche da quello che gli abbiamo visto fare in altre fiction sia per Mediaset che per la Rai, ma quale sarà il suo ruolo?

L’attore interpreta Saverio Lamanna, uno scrittore per vocazione e detective per caso quando, dopo essere stato licenziato dall’ufficio stampa di un viceministro, fa ritorno nella casa di famiglia di Màkari dove ritrova l’amico Peppe Piccionello (Domenico Centamore). Lo stesso si innamora di Suleima (Ester Pantano), una laureanda in architettura che, per pagarsi gli studi, lavora nel ristorante di Marilù. Lo schema della fiction, però, non cambia rispetto ad altri prodotti del genere visto che ci sarà un caso da risolvere in ogni puntata, tutte storie ispirate ai racconti dello scrittore Gaetano Savatteri.

Il resto lo scopriremo dalla prossima settimana con questo doppio appuntamento che, sicuramente, farà il pieno di ascolti anche se, almeno nella serata del lunedì, si scontrerà con l’esordio dell’Isola dei Famosi 2021.