L’annuncio dell’arrivo di Barbara Palombelli a Sanremo come co-conduttrice della serata del venerdì ha scatenato non poche polemiche: la giornalista, conduttrice tv e radiofonica, volto di punta dei programmi Mediaset, è stata invitata da Amadeus ad affiancarlo nella penultima serata della kermesse, scatenando le critiche di chi ha asserito che non c’era bisogno di cercare nomi legati alla concorrenza.

Quello di Barbara Palombelli a Sanremo si è aggiunto alle altre co-conduttrici Matilda De Angelis, madrina della prima serata, Elodie, Vittoria Cerutti, Beatrice Venezi, Simona Ventura e Serena Rossi. Una giornalista tra modelle, attrici, conduttrici e direttrici d’orchestra, scelta tra le fila della tv commerciale.

In realtà per quello di Barbara Palombelli a Sanremo è un ritorno in Rai, visto che proprio nella tv pubblica ha esordito come giornalista. La sua carriera è partita con la radio e la carta stampata per poi virare in modo deciso verso la televisione: laureata in Lettere con una tesi in Antropologia culturale, ha iniziato a lavorare a Rai Radio 2 alla fine degli anni Settanta, prima di entrare nella redazione del settimanale L’Europeo di cui è diventata giornalista parlamentare. Ha collaborato con Il Giornale diretto da Indro Montanelli dal 1984 al 1987 e dal 1986 al 1988 è stata vicecaporedattrice di Panorama. Dal 1989 al 1990 è stata una firma del Corriere della Sera, per poi passare dal 1991 al 2000 a la Repubblica e infine tornare come editorialista al Corriere dal 2001 al 2006. In tv ha lavorato come giornalista per Domenica In e Samarcanda di Michele Santoro. In radio ha condotto diverse rubriche come Se Telefonando, Apparecchiando, Il Gambero e 28 minuti, tutte su Rai Radio2. Ha anche affiancato Giuliano Ferrara alla conduzione di Otto e Mezzo su La7 nella stagione 2003-2004. Ha poi iniziato una collaborazione con Mediaset che le ha affidato rubriche in diversi programmi di informazione come Matrix, Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, oltre che nello stesso Tg5; dal 2010 è diventata opinionista a Quarto grado su Rete 4. Dal 2013 è saldamente alla guida di Forum, che conduce in una doppia versione in onda su Canale5 e Rete4: impegno che porta avanti ancora oggi per l’ottavo anno consecutivo conducendo ogni giorno Forum e Lo Sportello di Forum. Inoltre è da tre anni la conduttrice di Stasera Italia, approfondimento politico di Rete4 in onda nell’access prime time e anche in prima serata il mercoledì con la versione Speciale. Dal 1982 è sposata con l’ex sindaco di Roma e oggi Presidente dell’Anica (Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali) Francesco Rutelli, da cui ha avuto il figlio Giorgio e con cui ha adottato tre figli, Serena, Francisco e Monica.

L’arrivo di Barbara Palombelli a Sanremo va ad arricchire il suo già indiscusso primato di presenze in video. La contemporanea conduzione delle due finestre di Forum ogni giorno e l’appuntamento serale con Stasera Italia le valgono il record di volto più presente in tv, con oltre 700 ore a stagione trascorse in onda. Forse per questo Amadeus l’ha voluta a Sanremo, dove le ore di diretta con 26 cantanti in gara si preannunciavano lunghissime sin dalla vigilia per tutte e cinque le serate di questa edizione numero 71.

Lo scorso anno Amadeus aveva scelto due volti del Tg1 come Emma D’Aquino e Laura Chimenti perché lo affiancassero nella seconda serata. Stavolta ha chiamato Barbara Palombelli a Sanremo 2021 suscitando qualche malumore nell’Usigrai e nel Consiglio di amministrazione di Viale Mazzini (contro la sua presenza si sono scagliati il segretario dell’Unione Sindacale Giornalisti Rai e la consigliera Rita Borioni), per il fatto di aver puntato su un volto simbolo di Canale5 e Rete4 anziché sulle tante professioniste della tv pubblica. Amadeus ha difeso la propria scelta parlando di critiche infondate: “Non mi sarei mai immaginato la polemica. Le cose sono due: o, come dice Fiorello, sono io che attiro polemiche. Oppure a Sanremo tutto diventa polemica!“. Forse anche per mitigare il clima, però, ha scelto di avere sul palco anche la giornalista Rai Giovanna Botteri, che interverrà sul palco dell’Ariston per raccontare come è cambiata la nostra vita dall’arrivo della pandemia da Covid-19.