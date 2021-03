La Caserma è finito? Chi accenderà Rai2 questa sera per guardare il docureality si troverà un’amara sorpresa ovvero Nicolas Cage in 211 Rapina in Corso. Questo è quello che andrà in onda nel prime time di oggi, 3 marzo, sulla rete giovane della tv pubblica e tutto perché quando c’è Sanremo in tv tutto il resto s spegne. Lo stesso è successo a Stefano de Martino ieri sera con Stasera Tutto è possibile e questa sera sarà lo stesso con Ciupilan e i suoi visto che La Caserma rimane in panchina ad un passo dal finale.

La sesta e ultima puntata de La Caserma è rimandata quindi a mercoledì 10 marzo sempre su Rai2 ovvero la prossima settimana dopo questa pausa per non distogliere il pubblico dallo show della kermesse canora più attesa dell’anno. Inutile dire che non mancheranno le polemiche perché in molti preferivano seguire le peripezie dei ragazzi della prima edizione del docureality che proprio mercoledì scorso hanno ricevuto le nomine per comandante e vicecomandante.

Ecco il promo del film in onda su Rai2:

La storia di una delle rapine più lunghe della storia americana ➡ questa sera alle 21.20 su #Rai2, appuntamento con il film "211 – Rapina in corso" 🎬 pic.twitter.com/roOe7EigF5 — Rai2 (@RaiDue) March 3, 2021

Cosa succederà nel finale de La Caserma e come andrà a finire per Ciupilan e tutti le altre reclute de La Caserma? Ancora è presto per dirlo ma i colpi di scena non mancheranno così come le ultime prove per i ragazzi che, dopo aver ricevuto la lettera di parenti, amici e fidanzati, si sono dovuti districare con l’utilizzo delle armi, seppur riproduzioni, non senza brividi e lacrime. Capo Daretti è pronto a metterli a dura prova anche nell’ultima puntata in onda la prossima settimana? Dopo il Festival inizierà il conto alla rovescia in attesa di scoprire come si concluderà questa prima stagione narrata da Simone Montedoro, volto noto al pubblico Rai.