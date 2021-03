La Bambina che non Voleva Cantare è il film tv su Nada che Rai1 trasmetterà in prima visione su Rai1, mercoledì 10 marzo alle 21.25. La giovane Tecla Insolia interpreta la cantante Nada Malanima, negli anni della scoperta del suo talento canoro nella campagna toscana dei primi anni Sessanta.

Il film punta a ricostruire il percorso umano e artistico di una ragazza della provincia toscana che ancora adolescente riesce ad imporsi prepotentemente nel panorama musicale italiano grazie al suo timbro particolare e alla sua personalità acerba ma già peculiare, fino a diventare una vera icona della canzone italiana i cui brani risuonano ancora oggi e vengono continuamente riscoperti e citati.

Nel 1969 Nada sale per la prima volta sul palco dell’Ariston partecipando al Festival con una canzone che non avrebbe vinto ma sarebbe diventata il suo maggior successo di sempre: Ma che Freddo Fa, testo di Franco Migliacci e musica di Claudio Mattone, diventa il tormentone dell’anno pur restando fuori dal podio e classificandosi solo quinta. Nada riprova la carta sanremese nel 1971, anno del suo trionfo con Il Cuore è uno Zingaro in abbinamento con Nicola Di Bari: in quell’occasione ottiene il plauso della critica e del pubblico che la consacra anche nel panorama internazionale.

Diretto da Costanza Quatriglio, il film tv La Bambina che non Voleva Cantare è liberamente ispirato al libro Il Mio Cuore Umano di Nada Malanima (Edizioni di Atlantide), che racconta la sua storia dagli esordi al successo con uno sguardo molto intimo sulle sue perplessità, il suo rapporto complicato con la madre che la spinge a cantare, la sua indole riservata ma coraggiosa.

Prodotto da Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, La Bambina che non Voleva Cantare vede nel cast Carolina Crescentini, Sergio Albelli, Paolo Calabresi, Tecla Insolia, Giulietta Rebeggiani, Massimo Poggio, Paola Minaccioni e con Nunzia Schiano nel ruolo di Nonna Mora. Ecco la trama e le foto di scena del film, il cui promo è già in rotazione su Rai1 durante la settimana sanremese.







































Foto: @Fabrizio di Giulio