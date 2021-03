“Mi sembrava giusto darvi degli aggiornamenti di persona. Ho avuto un contatto con una persona positiva sporadico”, aveva detto Irama sui social ieri, nel momento in cui il suo nome è stato sostituito con quello di Noemi.

Nella prima serata del Festival avrebbe dovuto esibirsi Irama, tra i primi 13 Campioni in gara. A poche ore dalla diretta è giunta la notizia di un tampone con esito positivo effettuato da uno dei suoi collaboratori che ha messo a rischio la presenza di Irama a Sanremo.

“Io ho fatto i miei accertamenti, oltre a tutti i tamponi fatti in questi giorni. Ho fatto un tampone rapido stamattina risultato negativo, nel pomeriggio un altro tampone rapido è risultato negativo e questa sera è arrivato il risultato del mio terzo tampone, quello molecolare, risultato negativo sia a me che a un membro del mio management che è la persona che quotidianamente mi sta vicino, mi accompagna dietro il palco di Sanremo”, racconta Irama su Instagram.

Ulteriori aggiornamenti sono giunti nelle scorse ore: l’artista è risultato negativo al Covid-19 ma ha avuto contatti con una persona il cui tampone è risultato essere positivo, sia quello antigenico che quello molecolare. Da disposizioni, Irama è costretto all’isolamento fiduciario e ad una quarantena di 10 giorni che potrebbero diventare 14 in caso di variante inglese.

“Prima di tutto la salute”, sottolinea Irama: “Stiamo bene, spero stia bene anche questa persona che è la cosa più importante senza dubbio. Spero che ci saranno buone notizie per la partecipazione al Festival. Aspettiamo le buone notizie. Stiamo vicini, vi voglio bene”.



In conferenza stampa, intanto, questa mattina è stato comunicato che i positivi nel suo staff sono due: il parrucchiere e il fonico. Amadeus stanotte ha cercato soluzioni per scongiurare la sua esclusione dalla competizione: gli ha proposto di restare in gara rinunciando all’esibizione dal vivo e consentendo al pubblico da casa di assistere alla sua performance attraverso la visione del video delle prove.

Irama si ritira da Sanremo 2021? Convoca una conferenza stampa d’urgenza per comunicare la sua decisione: Irama resta in gara, andranno in onda le prove. “Contento che Amadeus mi abbia teso la mano”, la decisione di Irama è quella di continuare il suo percorso al Festival, dispiaciuto di non potersi esibire dal vivo.

