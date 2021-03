Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2021 non replicano il successo della scorsa edizione: la serata inaugurale di questa edizione numero 71, senza pubblico e in un’atmosfera necessariamente più dimessa, ha totalizzato 11 milioni 176 mila spettatori, pari al 46,4% di share nella prima parte, mentre nella seconda parte ha conquistato 4 milioni 212 mila con il 47.8% di share. La media della prima serata si ferma a 8.363.000 telespettatori con il 46,6% di share, in netto calo rispetto ai 10.058.000 di spettatori con il 52.2% di share dello scorso anno. Picchi di ascolto sull’esibizione di Diodato in Fai Rumore (14 milioni di telespettatori alle 21.46) e su Fiorello che canta Se Stasera sono Qui, momento che ha superato il 50% di share.

Guardando nel dettaglio gli ascolti della prima serata di Sanremo 2021 in confronto con quelli della serata d’esordio della scorsa edizione, la prima a guida Amadeus, si nota un calo deciso: nel 2020 la prima parte del Festival aveva avuto 12 milioni 480 mila spettatori con il 51.2% di share, la seconda parte aveva totalizzato 5 milioni 697 mila telespettatori e il 56.2%.

In generale gli ascolti della prima serata di Sanremo 2021 segnano un calo di oltre un milione e mezzo di telespettatori e diversi punti di share rispetto alla passata, fortunatissima edizione, e ciò è avvenuto nonostante le condizioni restrittive di quest’anno ampliassero notevolmente la platea del pubblico televisivo. Considerando la chiusura delle attività di ristoro alle 18.00 nelle aree con meno limitazioni e comunque il coprifuoco dalle 22.00 in tutta Italia, era lecito attendersi un dato più alto della scorsa edizione. Almeno potenzialmente, le condizioni per superare il primo Amadeus c’erano, ma evidentemente non sono bastate.

Il direttore di Rai1 Coletta in conferenza stampa, pur non facendo numeri, aveva auspicato un dato molto alto per gli ascolti della prima serata di Sanremo 2021: pur nella prudenza che contraddistingue le dichiarazioni della vigilia, si era detto fiducioso di poter ottenere dati molto soddisfacenti, lasciando intendere che con un’Italia in semi-lockdown la platea di pubblico da conquistare si era notevolmente allargata. L’obiettivo, però, non è stato raggiunto. Coletta ha parlato di “un dato non paragonabile perché c’è stato un differimento di un mese nel palinsesto che determina una platea inferiore e un milione di teste mancanti all’appello. Risultato in linea con gli ultimi vent’anni del Festival in cui la serata si attesta intorno al 47% di share“. Coletta guarda l’aspetto positivo dell’ampliamento del target di pubblico: “Nella storia di Sanremo non era mai successo: le ragazze tra i 15-24 anni superano il 71% di share e complessivamente tra i 15-24 anni (sia uomini che donne) siamo al 64%, c’è un grande ringiovanimento del target anche legato alla scelta che il direttore artistico ha fatto sul cast dei cantanti che evidentemente hanno richiamato l’attenzione di chi non guarda la tv generalista, questo è il lavoro che siamo chiamati a fare: portare alla tv chi di solito non la guarda e questo è l’anno del trionfo dei 15-24“. Cresce invece il pubblico che sui social media interagisce commentando il Festival: “Sui social è la serata del Festival più commentata di sempre, una crescita senza precedenti per le interazioni live“. Su Raiplay la prima serata è stata l’evento Rai più visto in diretta streaming oltre quelli sportivi, con +45% di visualizzazioni rispetto all’anno scorso e +62% di ascolto on demand sui singoli video in aggiunta alla diretta streaming.

In conferenza stampa all’indomani della prima serata Amadeus si è detto felice del risultato sul pubblico giovane e ha attribuito il calo di attenzione rispetto allo scorso anno alle limitazioni – assenza di pubblico, impossibilità di contatto sul palco – che hanno impedito un effetto di trascinamento del pubblico da casa: “L’alternativa era non fare Sanremo, invece siamo orgogliosi di quello che siamo riusciti a fare nonostante le rigidità dei protocolli che ovviamente sono sacrosante” ha ricordato il conduttore.

La serata d’esordio ha visto al fianco di Amadeus e Fiorello l’attrice Matilda De Angelis e il calciatore Zlatan Ibrahimovich.