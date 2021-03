Nella serata delle cover del Festival di Sanremo ci sarà un medley di Fedez e Francesca Michielin su due brani di Calcutta e Daniele Silvestri. Si tratta rispettivamente di Dal Verde e Le Cose In Comune.

Fedez e Michielin sono in gara con il brano Chiamami Per Nome, presentato nella prima serata del Festival con un Federico Lucia oltremodo emozionato e trasparente nel manifestarlo. Un Sanremo che quest’anno va in scena senza un pubblico per via delle limitazioni dovute alla pandemia del Covid-19 ma che non ha impedito, tuttavia, il trasporto necessario per comunicare con gli spettatori da casa. Non sono mancati i momenti di forte impatto, come l’esibizione del primo quadro di Achille Lauro che per ogni appuntamento, fino a sabato, porterà al Teatro dell’Ariston un’esposizione in compagnia di un personaggio.

Il medley di Fedez e Francesca Michielin al Festival sarà nel nome del cantautorato contemporaneo. La coppia di artisti ha scelto Del Verde di Calcutta e Le Cose In Comune di Daniele Silvestri. Del Verde è tratto dal secondo disco di Edoardo D’Erme – questo il nome di battesimo – Mainstream (2015), lo stesso album di Frosinone e Cosa Mi Manchi A Fare.

Le Cose In Comune è un grande classico di Daniele Silvestri, presente nel secondo album in studio Prima Di Essere Un Uomo (1995) e vincitore della Targa Tenco come miglior brano dell’anno.

Per la scelta del brano di Calcutta il rapper milanese Fedez ha chiesto il permesso al cantautore di utilizzare la sua canzone in diretta Instagram con i fan su suggerimento della moglie Chiara Ferragni. Il medley di Fedez e Chiara Ferragni al Festival avverrà senza duetti, una scelta condivisa anche da altri Campioni in gara.

Del Verde (Calcutta) – Testo

[Strofa 1]

Preferirei, che non esistesse il mondo

Nemmeno la città più bella che io abbia visto

Preferirei perderti nel bosco, che per un posto fisso

Preferirei, una spiaggia di Sardegna

Preferirei, scaldarmi con la legna [Ritornello]

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte

Soltanto per viaggiare

Una notte, una notte, una notte

Per ricominciare [Strofa 2]

Preferirei, del verde tutto intorno

Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo [Ritornello]

Ti presterò i miei soldi per venirmi a trovare

Ti presterò dei soldi per venirmi a trovare

Ci vorrebbe una notte, una notte, una notte

Soltanto per viaggiare

Una notte, una notte, una notte

Per ricominciare

Le Cose In Comune (Daniele Silvestri) – Testo