Siamo al cospetto di fin troppo seri problemi mail Libero in questo mercoledì 3 marzo. Non funziona per nulla l’accesso alla posta elettronica, non per qualche specifico errore ma per un vero e proprio down del servizio. Tutti gli utenti che si affidano al portale per poter inviare e ricevere mail non possono fare nulla in questa mattinata e sono decisamente bloccati da quello che è un vero e proprio down.

Il servizio Downdetector ci fornisce il termometro dei problemi mail Libero odierni. Le segnalazioni di questa mattina sono ormai nell’ordine del migliaio e le prime testimonianze di anomalie sono giunte a partire dalle ore 10. La gravità del down è ben messa in evidenza dal messaggio di cortesia che è stato pubblicato nella pagina dedicata al servizio di posta elettronica e visibile al termine di questo articolo. Raramente, una nota di questo tipo è stata mai visualizzata e dunque si ipotizza anche che le difficoltà non rientreranno molto presto.

Almeno si ha la certezza che i tecnici siano al lavoro sui problemi mail Libero, come indicato nella nota già menzionata. L’invito è a riprovare l’accesso con più tentativi ma in un momento non meglio precisato. Questo primo approfondimento sarà aggiornato con ulteriori update sullo status del servizio molto utilizzato dagli italiani, anche per lavoro e per questo ancora più fondamentale.

Aggiornamento 11:00 – Non sono ancora rientrati i problemi mail Libero di questa mattina. Al tentativo di accesso al servizio, si fa riferimento sempre all’indisponibilità della casella di posta elettronica per tutti gli utenti registrati. Non si registrano comunicazioni relative ai tempi di ritorno alla normalità. Probabilmente, come già detto, le anomalie sono più vistose che nel passato anche recente.