Giulia De Lellis fa infuriare il popolo dei social e finisce nuovamente in trend topic ma non per via dei suoi meriti (o per il ritorno con Andrea Damante) bensì per quelle che possiamo definire le sue regole d’oro per tenersi un fidanzato. Ma cosa è successo in particolare per creare tanto scompiglio? La giovane influencer da 5milioni di seguaci, ha deciso di mettere insieme una serie di consigli che invitano le sue fan a “stare in tiro” e in “tacco 10” per farsi belle per il proprio fidanzato rivelando anche che lei in bagno non fa cac*a per non farli scappare, bensì si lascia andare alla produzione di fiorellini.

Inutile dire che questa sua affermazione ha già scatenato il divertente e divertito popolo dei social che si sta sprecando in frasi e meme dedicate a quello che l’ex corteggiatrice di Uomini e donne fa quando si trova nel suo bagno, ma dall’altro lato le sue affermazioni hanno fatto infuriare chi non trova giusto elargire questo tipo di consigli. La diatriba tra chi pensa che farsi bella per il proprio uomo sia svilirsi e chi, invece, lo trova giusto e importante per il rapporto di coppia, è iniziata a colpi di gif e offese anche ai danni della De Lellis rea di far passare un messaggio sbagliato con le sue stories.

“Giulia De Lellis”:

Per aver pubblicato queste storie su Instagram pic.twitter.com/LSvGMPydRx — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) March 3, 2021

La frase che più fa sorridere e infuriare è proprio quella relativa alla sua popò visto che la De Lellis ammette di fare fiorellini in bagno ma, nonostante questo, ha deciso di imporsi questa regola ovvero di non condividere mai questi momenti con il suo fidanzato. I commenti più cattivi però colpiscono al cuore la bella influencer facendo notare che, nonostante tutti questi accorgimenti tra tacco, trucco e popò profumata, non è servito a molto visto che con Andrea Damante le cose non sono andate come previsto.