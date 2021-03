Il rapporto tra WhatsApp ed il tema privacy è ai minimi termini da quando la società ha introdotto il cambiamenti dei servizi dei servizi per legare ancora di più l’app a Facebook. La piattaforma, per venire incontro alle esigenze degli utenti, ha così deciso di introdurre un’opzione che potrebbe fare comodo a molti, ovvero l’autodistruzione delle immagini condivise in chat (vi sarà capitato, almeno una volta, di voler mostrare un’immagine a qualcuno senza che questi poi la potesse conservare). Stando a quanto scoperto da WABetaInfo, la feature sarebbe in via di sviluppo sia su iOS che su Android.

WhatsApp is working on self-destructing photos in a future update for iOS and Android.

• Self-destructing photos cannot be exported from WhatsApp.

• WhatsApp didn't implement a screenshot detection for self-destructing photos yet.



Same concept from Instagram Direct. ⏱ pic.twitter.com/LLsezVL2Hj — WABetaInfo (@WABetaInfo) March 3, 2021

Nel momento in cui l’autodistruzione delle immagini condivise in chat sarà disponibile per tutti (non sappiamo ancora quanto tempo ci vorrà), ogni foto inoltrata si autodistruggerà sulla base di un timer personalizzato, e non potrà essere copiata, né importata (il timer può essere aggirato facendo uno screenshot della chat, visto che WhatsApp non sembra ancora aver implementato il blocco degli screenshot). Peraltro, è anche venuto fuori che quando un utente esce dalla chat in cui l’immagine che si autodistruggerà è stata condivisa, una volta rientrato non potrà più visualizzarla. La funzione ricorda molto quella dei messaggi effimeri, già disponibili da un po’ di tempo a questa parte (magari non li avete ancora utilizzati, vi consigliamo di farlo quanto prima per capire ancora meglio il funzionamento delle immagini che si autodistruggeranno dopo un certo timer temporale).

WhatsApp pretenderà sicuramente molto dagli utenti in termini di privacy, ma è anche vero che la piattaforma sta cercando di ricompensare, in qualche modo, i propri utilizzatori mettendo a disposizione funzioni che si prefiggono l’obiettivo di preservare la loro privacy, per quanto possibile. Se avete qualche domanda da fare utilizzate il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.