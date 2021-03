La diretta Sanremo su Raiplay della seconda puntata di questa edizione 2021 non mancherà all’appello oggi 3 marzo. Se non si riuscirà ad essere sintonizzati davanti ad un televisore per la kermesse canora più seguita d’Italia, lo streaming via computer o smartphone sarà comunque a portata di click, al massimo andranno effettuate un paio di operazioni propedeutiche per tempo.

L’orario di inizio della seconda serata del Festival sarà quello delle 20:40. Meglio precisarlo, vista l’appuntamento insolito del prime time della rete ammiraglia che si spiega tuttavia con la necessità di dare spazio sul palco immediatamente a 4 nuove giovani proposte. Queste si esibiranno all’Ariston come fatto da altrettanti colleghi nella serata di esordio di ieri. Per gli amanti del PrimaFestival con il backstage della kermesse, l’appuntamento per il via alla visione è fissato alle 20:30, immediatamente dopo il telegiornale della prima emittente pubblica.

Come usufruire dunque della diretta Sanremo su RaiPlay? Connettendosi da un qualsiasi computer, non bisognerà fare molto: basterà collegarsi a questa pagina per lo streaming ufficiale e dunque godersi lo spettacolo per tutto il tempo desiderato. Altri canali prediletti per la visione saranno gli smartphone e i tablet, sempre con l’app RaiPlay. Se non presente ancora sul proprio dispositivo, lo strumento andrà scaricato via Play Store per device Android e via App Store di Apple per iPhone e iPad. Al primo accesso bisognerà procedere o ad una nuova iscrizione, oppure al login con credenziali dei social Facebook o Twitter ma anche quelle Google.

Oltre alle modalità fin qui descritte la diretta Sanremo su RaiPlay sarà fruibile anche attraverso le smart TV con installato il relativo strumento. Anche chi possiede l’Amazon Fire Stick potrà assistere alla seconda serata del Festival utilizzando l’applicazione ufficiale scaricabile dallo store. Nella prima serata di ieri della kermesse, lo strumento (per alcuni) non ha funzionato perfettamente: speriamo nell’azzeramento delle anomalie in questa seconda occasione.

