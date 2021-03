Per tutta la settimana sarò in diretta da Casa Sanremo con speciali appuntamenti di WE HAVE A DREAM. Sanremo rappresenta un sogno per chiunque canti o faccia musica. Nel tempo si è trasformato da Festival della Canzone Italiana in uno show televisivo. Però il mito rimane. Negli anni scorsi mi sono occupato di artisti e gruppi della nuova era con i progetti FIAT Music e Optima Red Alert. Oggi non è più possibile accogliere e ascoltare tutti quelli che si presentano, anzi: la città è deserta, piena soprattutto solo di poliziotti che presiedono il Teatro Ariston e dintorni in questa che è diventata una cattedrale nel deserto.

Quando Vincenzo Russolillo, artefice di Casa Sanremo, mi ha offerto la possibilità di fare delle dirette da qui ho accettato subito, anche perché avrei potuto portare a Sanremo artisti e gruppi che nel frattempo ho scoperto nella “rivista” ASCOLTAMI! sul mio canale Telegram Sir Red Ronnie https://t.me/RedRonnieTv e poi amplificati nelle mie dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera.

Accanto a me, come nel Premiato Circo Volante del Barone Rosso, c’è Mielizia.

Questa è la sintesi della 1a serata. Non garantisco di riuscire a montarne altre perché non solo le mie dirette sono in onda, anche sulla homepage di OptiMagazine, dalle 18 alle 20.30, ma perché subito dopo apro una stanza su Clubhouse per commentare il Festival.

