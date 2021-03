Pare siano tutt’altro che isolati alcuni problemi segnalati in questo periodo dai possessori di un Samsung Galaxy S9, fino ad arrivare ai più recenti Galaxy S21, con il vivavoce. Una questione che va affrontata nel più breve tempo possibile dal produttore coreano, auspicando che l’anomalia in questione nasca effettivamente da elementi software e non hardware. In quest’ultimo caso, infatti, la risoluzione del bug avrebbe per forza di cose tempistiche più lunghe, creando maggiori disagi al pubblico.

Come si manifestano i problemi al vivavoce dal Samsung Galaxy S9 al Galaxy S21

Nemmeno la recente patch messa a disposizione degli utenti che si ritrovano ancora oggi con il Samsung Galaxy S9, da noi trattata con un articolo specifico, ha consentito di archiviare il bug. Come riportano i colleghi di Tuttoandroid, le segnalazioni investono diverse famiglie di device concepite dal produttore coreano. Oltre a quella che è stata commercializzata tre anni fa, infatti, si riscontrano nel forum ufficiale delle lamentele anche coi vari Samsung Galaxy S21, S20 e Galaxy Note 10.

Ci sono testimonianze a tal proposito in questa pagina, senza dimenticare un secondo e terzo topic. Sostanzialmente, ci si ritrova con modelli che vanno dal Samsung Galaxy S9 al Galaxy S21 afferma che appena ci si ritrova ad una distanza significativa dallo smartphone, ovviamente utilizzando il vivavoce, per il proprio interlocutore sia impossibile ascoltarci. Un bel problema, che a conti fatti rende quasi inutile una funzione che da anni è apprezzata dal pubblico in ambito mobile.

Al momento, a quanto pare, non si hanno ancora dichiarazioni ufficiali da parte dell’azienda, indipendentemente dal fatto che il problema sia stato portato alla luce dai possessori di un Samsung Galaxy S9 o di un device più recente come il Samsung Galaxy S21 Ultra. Appena avremo maggiori informazioni sulla questione, vi aggiorneremo in tempo reale.