Serena Rossi a Sanremo 2021 dopo il successo di Mina Settembre e prima del lancio di Canzone Segreta, lo show che la vedrà di nuovo nel prime time di Rai1 già dalla prossima settimana. Per lei però ci sarà il passaggio obbligato al fianco di Amadeus sabato sera nella serata finale della kermesse canora per cantare e condurre almeno per parte del programma alternandosi ai due padroni di casa ma anche a Simona Ventura, ospite nella stessa puntata. Ma cosa non sappiamo della brava e versatile Serena Rossi?

Il suo esordio è andato in scena ormai vent’anni fa quando debuttò come cantante nel musical C’era una volta…Scugnizzi di Claudio Mattone ed Enrico Vaime. L’anno dopo è Carmen Catalano in Un posto al sole, un ruolo che la vede impegnata per un arco temporale di quasi dieci anni. Proprio la soap partenopea le permette di farsi conoscere presso il grande pubblico mentre continua a frequentare e lavorare a teatro. Da quel momento in poi non si ferma più con una serie di produzioni televisive e nel 2007 gira il suo primo film, Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore.

La svolta con i Manetti Bros.

Da quel momento sono ormai passati quasi quindici anni e Serena Rossi ha inanellato una serie di successi i tv (da Ho Sposato uno Sbirro a Che Dio ci Aiuti) e nel 2014 partecipa come concorrente alla trasmissione di Rai 1 Tale e quale show vincendola. Ma è con i Manetti Bros che trova la sua consacrazione prima con Song’e Napule accanto a Giampaolo Morelli e poi con Ammore e Malavita presentato alla 74ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. A quel punto arriva la svolta. Serena Rossi è richiesta al cinema, in tv come conduttrice e a teatro districandosi tra musica e recitazione. Nei giorni scorsi ha segnato un vero e proprio boom di ascolti in Mina Settembre e presto proverà a fare lo stesso con il suo show Canzone Segreta.

E la vita privata? Non tutti sanno che Serena Rossi è impegnatissima proprio con un ex collega e volto noto di Un Posto al Sole, Davide Devenuto. I due sono legati dal 2008 e hanno avuto un figlio nel 2016.