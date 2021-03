Da poco è stata lanciata la promozione ‘LG OLED TV GALLERY DESIGN TI RIMBORSA FINO A 500€‘, che ricordiamo essere valida fino al 30 aprile 2021, sia nei negozi fisici che sui siti online aderenti all’iniziativa. Per partecipare bisognerà acquistare un TV OLED serie GX, ottenendo un rimborso che va dai 200 ai 500 euro. Nel dettaglio, il rimborso ammonterà a 200 euro per il modello LG OLED GX OLED55GX6LA (55″), di 300 euro per l’LG OLED GX OLED65GX6LA (65″) e di 500 euro per l’LG OLED GX OLED77GX6LA (77″).

Per ricevere il rimborso servirà registrare il prodotto sul sito ‘www.lgforyou.com‘ non oltre i 15 giorni successivi all’acquisto. Potete consultare la lista dei rivenditori che aderiscono all’iniziativa a questo indirizzo, dove è anche presente il regolamento completo della promozione (meglio leggerlo sempre per evitare possibili brutte sorprese poi). Le LG OLED TV GX sono modelli commercializzate nel 2020, e contraddistinti dal Gallery Design (spessore molto sottile, e progettata per una migliore esperienza di fruizione nel caso in cui si decida di montarle a parete). I pannelli hanno tutti la risoluzione Ultra HD, con supporto alla tecnologie HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, HLG e Dolby Atmos. Le operazioni vengono gestite dal processore Alpha 9 Gen 3 AI.

Le LG OLED TV GX sono equipaggiate con il sistema operativo webOS, ed includono quattro porte HDMI 2.1 per la gestione dei segnali Ultra HD a 120Hz, Variable Refresh Rate, Auto Low Latency Mode e eARC. Se stavate pensando di acquistare una nuova televisione di un certo livello allora potete prendere in considerazione la promozione LG OLED TV GALLERY DESIGN TI RIMBORSA FINO A 500€, che ha sicuramente senso per i rimborsi che andreste poi a ricevere dopo l’acquisto (a patto di rispettare i requisiti richiesti dal regolamento). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.